"Списую на шоковий стан": Беленюк відреагував на перепалку між Ломаченком, Стерненком та Притулою

Український олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк заявив, що боксера Василя Ломаченка важко назвати "боягузом" або "сциклом", оскільки він "залишається вірним собі та своїм поглядам". Однак одне його фото викликає питання про те, від кого Василь планував захищати українців на початку повномасштабного вторгнення.

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Беленюк також зауважив, що Ломаченко "не боїться виказувати свою позицію", незважаючи навіть на засудження від мільйонів українців. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook 25 червня.

"В мене питань нема, Василь залишається вірним собі та своїм поглядам, і, в цьому плані, його важко назвати "боягузом" або "сциклом", як висловилися Притула зі Стерненком в коментарях під нещодавнім дописом Ломаченка", — дійшов до висновку Беленюк після перегляду Facebook-стрічки Ломаченка.

Також Беленюк додав, що Василь дійсно вірить у те, що публікує у соціальних мережах.

"Очевидно, він дійсно вірить в те, що публікує, і не боїться виказувати свою позицію, не зважаючи на засудження переважної більшості українців, які страждають і втрачають своїх близьких кожного дня в цій жорстокій війні Росії проти нас!", — зазначив нардеп.

Скриншот | реакція Беленюка на скандал з Ломаченком

Також до свого допису Беленюк прикріпив фотографію зі сторінки у соціальних мережах самого Ломаченка. На фото — скандальний боксер у військовій формі, зроблене на початку повномасштабного вторгнення, коли Василь служив у лавах ТрО.

Fcebook Віталія Граждана | Ломаченко служив у ТрО Фото: Віталий Граждан/Facebook

Ця фотографія, на думку Беленюка, "вибивається з загальної логічної лінії", а також наштовхує його на думку про те, від кого Ломаченко планував захищати українців на початку повномасштабного вторгнення.

"Не знаю, як так вийшло, що це фото стало можливим, списую на шоковий стан… Думаю, він жалкує про те, що воно взагалі зʼявилося в мережі. Бо саме тут, зважаючи на всі обставини, більш доречніше звучить слово "боягуз", — вважає нардеп.

На допис Беленюка відреагував також український музикант і командир роти 412-го полку Сил безпілотних систем ЗСУ Олександр Ярмак. У своєму коментарі він згадав про скандального Віктора Медведчука та Юрія Бардаша.

Скриншот | коментар Ярмака

Скандал довкола Ломаченка: що відомо

Скандал довкола Василя Ломаченка розгорівся 24 червня, коли боксер відреагував на удар по ліцеї у Білгород-Дністровському: тоді Росія атакувала навчальний заклад балістичною ракетою. Ломаченко навчався тут, однак у своєму дописі він жодним словом не обмовився про те, хто вдарив по місту.

Волонтер і телеведучий Сергій Притула та волонтер Сергій Стерненко відреагували на допис Ломаченка. Вони назвали його "жалюгідним боягузом", "сциклом" та "зрадником".

Нагадаємо, 16 січня видання "Чемпіон" розповіло, що Василь Ломаченко інвестував гроші у бізнес довіреної особи президента РФ Володимира Путіна.

У 2023 році спортивне видання "Трибуна" повідомило, що Ломаченко поширив відео підсанкційного митрополита УПЦ про "утиски" церкви.