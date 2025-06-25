"Списываю на шоковое состояние": Беленюк отреагировал на перепалку между Ломаченко, Стерненко и Притулой

Украинский олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк заявил, что боксера Василия Ломаченко трудно назвать "трусом" или "ссыклом", поскольку он "остается верным себе и своим взглядам". Однако одно его фото вызывает вопросы о том, от кого Василий планировал защищать украинцев в начале полномасштабного вторжения.

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Беленюк также отметил, что Ломаченко "не боится высказывать свою позицию", несмотря даже на осуждение от миллионов украинцев. Об этом он написал на своей странице в Facebook 25 июня.

"У меня вопросов нет, Василий остается верным себе и своим взглядам, и, в этом плане, его трудно назвать "трусом" или "ссыклом", как выразились Притула со Стерненко в комментариях под недавним сообщением Ломаченко", — пришел к выводу Беленюк после просмотра Facebook-ленты Ломаченко.

Также Беленюк добавил, что Василий действительно верит в то, что публикует в социальных сетях.

"Очевидно, он действительно верит в то, что публикует, и не боится высказывать свою позицию, несмотря на осуждение подавляющего большинства украинцев, которые страдают и теряют своих близких каждый день в этой жестокой войне России против нас!", — отметил нардеп.

Скриншот | реакция Беленюка на скандал с Ломаченко

Также к своему сообщению Беленюк прикрепил фотографию со страницы в социальных сетях самого Ломаченко. На фото — скандальный боксер в военной форме, сделанное в начале полномасштабного вторжения, когда Василий служил в рядах ТрО.

Fcebook Виталия Граждана | Ломаченко служил в ТрО Фото: Виталий Граждан/Facebook

Эта фотография, по мнению Беленюка, "выбивается из общей логической линии", а также наталкивает его на мысль о том, от кого Ломаченко планировал защищать украинцев в начале полномасштабного вторжения.

"Не знаю, как так получилось, что это фото стало возможным, списываю на шоковое состояние... Думаю, он сожалеет о том, что оно вообще появилось в сети. Потому что именно здесь, учитывая все обстоятельства, более уместно звучит слово "трус", — считает нардеп.

На сообщение Беленюка отреагировал также украинский музыкант и командир роты 412-го полка Сил беспилотных систем ВСУ Александр Ярмак. В своем комментарии он вспомнил о скандальном Викторе Медведчуке и Юрии Бардаше.

Скриншот | комментарий Ярмака

Скандал вокруг Ломаченко: что известно

Скандал вокруг Василия Ломаченко разгорелся 24 июня, когда боксер отреагировал на удар по лицею в Белгород-Днестровском: тогда Россия атаковала учебное заведение баллистической ракетой. Ломаченко учился здесь, однако в своем посте он ни словом не обмолвился о том, кто ударил по городу.

Волонтер и телеведущий Сергей Притула и волонтер Сергей Стерненко отреагировали на сообщение Ломаченко. Они назвали его "жалким трусом", "ссыклом" и "предателем".

Напомним, 16 января издание "Чемпион" рассказало, что Василий Ломаченко инвестировал деньги в бизнес доверенного лица президента РФ Владимира Путина.

В 2023 году спортивное издание "Трибуна" сообщило, что Ломаченко распространил видео подсанкционного митрополита УПЦ о "притеснениях" церкви.