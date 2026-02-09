Землю записали на Марченко: у Медведчука забрали понад 20 гектарів лісу під Києвом

24 гектари лісу, розташовані в адміністративних межах Української міської ради Обухівського району, повернула державі прокуратура Київської області.

Ці землі були незаконно виведені з державної власності для сім'ї колишнього народного депутата Віктора Медведчука, який проживає в Росії, повідомили в прокуратурі.

У прокуратурі, з посиланням на відкриті джерела, підкреслили, що земельні ділянки, які фігурують у справі, оформлені на товариство, кінцевою бенефіціаркою якого є Оксана Марченко, дружина Медведчука. Вона, як відомо, перебуває під санкціями.

Ділянки незаконно передано у приватну власність екснардепа 2004 року, коли Медведчук був главою адміністрації президента Віктора Януковича. Правоохоронці вказують на той момент, що це зробили на підставі розпоряджень Київської обласної та Обухівської районної державних адміністрацій, з перевищенням повноважень і порушенням закону, а також всупереч вимогам земельного та лісового законодавства.

Відео дня

Зокрема, землі лісового фонду вивели з державної власності та змінили їхнє цільове призначення без обов'язкового рішення Кабінету Міністрів України, що є грубим порушенням чинного законодавства.

Прокуратура Київської області, що представляла інтереси уряду, звернулася до суду, вимагаючи повернути ділянку державі з огляду на її незаконну передачу. Господарський суд Києва задовольнив позов прокуратури 18 липня 2024 року, а Апеляційний суд залишив рішення без змін.

26 січня 2026 року державний реєстратор вніс відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, якими право власності на земельну ділянку зареєстровано за державою.

Віктор Медведчук, голова політради партії "Опозиційна платформа — За життя", у вересні 2022 року був обміняний на 200 українських воїнів. Він живе в Москві. 10 січня 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що позбавив його українського громадянства.

У серпні 2025 року за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури Медведчуку та ще 12 його поплічникам повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів проти основ національної безпеки України.

Слідство встановило, що підозрювані організували масштабну інформаційно вибухову діяльність проти України.

"Вони створили медіапроєкт для поширення кремлівських наративів, виправдання збройної агресії РФ, закликів до зміни державного кордону України, розпалювання національної та релігійної ворожнечі, а також іншої пропаганди на підтримку держави-агресора", — нагадали в прокуратурі.

Інформацію про антиукраїнську діяльність Медведчука в бесіді з "Фокусом " підтвердила й експертка з гібридної війни та керівниця напряму міжнародного співробітництва Соломія Хома. За її словами, він використовує контрольовані ним медіа, щоб поширювати проросійські наративи серед політиків і громадян у країнах Європи.

Нагадаємо, що колишній політтехнолог Кирило Молчанов зізнався, що працював одночасно на дві російські спецслужби, які під керівництвом Віктора Медведчука займаються медійними атаками в Україні. Молчанову загрожує довічне ув'язнення.