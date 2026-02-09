Землю записали на Марченко: у Медведчука забрали более 20 гектаров леса под Киевом

24 гектара леса, расположенные в административных границах Украинского городского совета Обуховского района, вернула государству прокуратура Киевской области.

Эти земли были незаконно выведены из государственной собственности для семьи бывшего народного депутата Виктора Медведчука, который проживает в России, сообщили в прокуратуре.

В прокуратуре, со ссылкой на открытые источники, подчеркнули, что фигурирующие в деле земельные участки оформлены на общество, конечным бенефициаром которого является Оксана Марченко, жена Медведчука. Она, как известно, находится под санкциями.

Участки были незаконно переданы в частную собственность экс-нардепа в 2004 году, когда Медведчук был главой администрации президента Виктора Януковича. Правоохранители указывают на тот момент, что это сделали на основании распоряжений Киевской областной и Обуховской районной государственных администраций, с превышением полномочий и нарушением закона, а также вопреки требованиям земельного и лесного законодательства.

Відео дня

В частности, земли лесного фонда вывели из государственной собственности и изменили их целевое назначение без обязательного решения Кабинета Министров Украины, что является грубым нарушением действующего законодательства.

Прокуратура Киевской области, представлявшая интересы правительства, обратилась в суд, требуя вернуть участок государству, учитывая его незаконную передачу. Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск прокуратуры 18 июля 2024 года, а Апелляционный суд оставил решение без изменений.

26 января 2026 года государственный регистратор внес соответствующие сведения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, которыми право собственности на земельный участок зарегистрировано за государством.

Виктор Медведчук, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" в сентябре 2022 года был обменян на 200 украинских воинов. Он живет в Москве. 10 января 2023 года Владимир Зеленский сообщил, что лишил его украинского гражданства.

В августе 2025 года при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры Медведчуку и еще 12 его соратникам сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Следствие установило, что подозреваемые организовали масштабную информационно взрывную деятельность против Украины.

"Они создали медиапроект для распространения кремлевских нарративов, оправдания вооруженной агрессии РФ, призывов к изменению государственной границы Украины, разжигания национальной и религиозной розни, а также другой пропаганды в поддержку государства-агрессора", – напомнили в прокуратуре.

Информацию об антиукраинской деятельности Медведчука в беседе с Фокусом подтвердила и эксперт по гибридной войне и руководитель направления международного сотрудничества Соломия Хома. По ее словам, он использует контролируемые им медиа, чтобы распространять пророссийские нарративы среди политиков и граждан в странах Европы.

Напомним, что бывший политтехнолог Кирилл Молчанов признался, что работал одновременно на две российские спецслужбы, которые под руководством Виктора Медведчука занимаются медийными атаками в Украине. Молчанову грозит пожизненное заключение.