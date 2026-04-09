Обвинувачений у держзраді Деркач привласнив понад 40 га заповідних земель у Конча-Заспі (відео)

23 ділянки площею 41,5 га привласнив екс-нардеп України від "Партії регіонів", а нині сенатор Росії Андрій Деркач, якого підозрюють у державній зраді.

Прибрати до рук землі в заповідній зоні "Конча-Заспи" на березі Дніпра він вирішив ще 2010 року, повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко. На той момент вартість ділянок оцінювалася в понад 595 млн грн.

Скориставшись своїм впливом, він змовився з тодішнім головою Обухівської районної державної адміністрації та начальником одного з Управлінь місцевого Держкомзему.

Попри те, що територія ландшафтного заказника фактично належала місту Києву, учасники оборудки оформили документи так, ніби земля була розташована в межах сусідньої селищної ради Обухівського району Київської області.

Це дало змогу голові районної адміністрації винести незаконне розпорядження про передачу землі в приватну власність, обійшовши повноваження Київської міської ради.

Відео дня

Для реалізації плану учасники схеми залучили 23 підставних особи: водіїв, охоронців та інший персонал екснардепа, на яких оформили державні акти про відведення земель нібито для ведення особистого селянського господарства.

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

Упродовж наступних восьми років землю легалізували через серію фіктивних перепродажів, і власниками заповідних ділянок стали афілійовані особи колишнього депутата та чиновника РДА.

Колишнього голову Обухівської РДА затримано та повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Йому загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Ексголові Обухівської РДА повідомлено про підозру Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Оскільки Деркач і його спільник — екскерівник Обухівського райвідділу Держкомзему столичного регіону — переховуються за межами України, їм заочно повідомлено про підозру. Їх мають намір оголосити в міжнародний розшук, а до суду вже надійшло клопотання про арешт майна підозрюваних та їхніх афілійованих осіб.

Андрій Деркач: що про нього відомо

Деркач — уродженець Дніпра і син колишнього голови Служби безпеки України (1998-2001) Леоніда Деркача. Після закінчення в 1993 році Академії Міністерства безпеки Росії (зараз — Академія ФСБ) Андрій Деркач обіймав високі посади в Україні. Наприклад, у 1990-х він працював у СБУ, був радником експрем'єр-міністра України Миколи Азарова, якого звинувачували у зраді, а 1998 року пройшов до Верховної ради від блоку "Трудова Україна" і відтоді переобирався в кожне скликання. У 2007 році він балотувався від "Партії регіонів", з 2014-го — позафракційний депутат.

У різний час Деркач керував національною компанією "Енергоатом" і державним концерном "Укратомпром".

Його ім'я широко прогриміло в травні 2020 року, коли він опублікував серію записів телефонних розмов, датованих 2015-2016 роками, між, як він стверджував, п'ятим президентом України Петром Порошенком і на той момент віцепрезидентом США Джо Байденом. Записи отримали назву "плівки Деркача" і серйозно вдарили по становищу Порошенка.

Також він висував звинувачення про втручання колишнього керівництва американського посольства у справи України, і про втручання НАБУ в президентські вибори у США в 2016 році, з метою не допустити перемоги Дональда Трампа.

Після цього США назвали Деркача прямим агентом Росії в Україні, який впливав на вибори в Штатах.

"Плівки Деркача", за даними Штатів, були використані під час виборчої кампанії в країні.

У березні 2021 року депутат оприлюднив нову порцію записів — це була розмова Порошенка, Клімкіна та Ворушиліна у справі "ПриватБанку". У квітні того ж року Деркач заявив, що на нього нібито готувався замах. Він стверджував, що в Україну прибула група з дев'яти осіб, більшість із яких громадяни Великої Британії, які готують план для вбивства.

У червні 2022 року СБУ викрила Деркача на створенні приватних охоронних компаній, які мали допомагати ЗС РФ захоплювати населені пункти України. Служба безпеки призупинила діяльність мережі та затримала експомічника народного депутата Ігоря Колесникова.

Того ж року у вересні НАБУ і САП повідомили Андрію Деркачу про підозру в державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що протягом 2019-2022 років він отримав щонайменше $567 тис. від російських правоохоронних і розвідувальних органів за підривну діяльність проти України. Також НАБУ оголосило його в розшук.

У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив парламентарія українського громадянства, після чого Верховна Рада припинила його повноваження.

У вересні 2024 року губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін після перемоги на виборах делегував Андрія Деркача до Ради Федерації. Зараз сенатор є членом комітету з оборони та безпеки.

На думку політолога Петра Олещука, публічне піднесення в РФ українського зрадника — сигнал новому поколінню російських агентів, які зараз можуть перебувати на території України.

У грудні минулого року він став "Героєм Росії".