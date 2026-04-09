Обвиняемый в госизмене Деркач присвоил более 40 га заповедных земель в Конча-Заспе (видео)

23 участка площадью в 41,5 га присвоил экс-нардеп Украины от "Партии регионов", а ныне сенатор России Андрей Деркач, который подозревается в государственной измене.

Прибрать к рукам земли в заповедной зоне "Конча-Заспы" на берегу Днепра он решил еще в 2010 году, сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко. На тот момент стоимость участков оценивалась в более чем 595 млн грн.

Воспользовавшись своим влиянием, он сговорился с тогдашним председателем Обуховской районной государственной администрации и начальником одного из Управлений местного Госкомзема.

Несмотря на то, что территория ландшафтного заказника фактически принадлежала городу Киеву, участники сделки оформили документы так, будто земля была расположена в пределах соседнего поселкового совета Обуховского района Киевской области.

Відео дня

Это позволило главе районной администрации вынести незаконное распоряжение о передаче земли в частную собственность, обойдя полномочия Киевского городского совета.

Для реализации плана участники схемы привлекли 23 подставных лица: водителей, охранников и другой персонал экс-нардепа, на которых оформили государственные акты об отводе земель якобы для ведения личного крестьянского хозяйства.

Фото: Офис генпрокурора

На протяжении следующих восьми лет землю легализовали из-за серии фиктивных перепродаж и владельцами заповедных участков стали аффилированные лица бывшего депутата и чиновника РГА.

Бывший председатель Обуховской РГА задержан и сообщен о подозрении по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Экс-главе Обуховской РГА сообщено о подозрении Фото: Руслан Кравченко/Facebook

Поскольку Деркач и его сообщник — экс-руководитель Обуховского райотдела Госкомзема столичного региона — скрываются за пределами Украины, им заочно уведомлено о подозрении. Их намерены объявить в международный розыск, а в суд уже поступило ходатайство об аресте имущества подозреваемых и их аффилированных лиц.

Андрей Деркач: что о нем известно

Деркач – уроженец Днепра и сын бывшего главы Службы безопасности Украины (1998–2001) Леонида Деркача. После окончания в 1993 году Академии Министерства безопасности России (сейчас — Академия ФСБ) Андрей Деркач занимал высокие посты в Украине. Например, в 1990-х он работал в СБУ, был советником экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, обвиняемого в измене, а в 1998 году прошел в Верховную раду от блока "Трудовая Украина" и с тех пор переизбирался в каждый созыв. В 2007 году он баллотировался от "Партии регионов", с 2014-го — внефракционный депутат.

В разное время Деркач руководил национальной компанией "Энергоатом" и государственным концерном "Укратомпром".

Его имя широко прогремело в мае 2020 года, когда он опубликовал серию записей телефонных разговоров, датированных 2015–2016 годами, между, как он утверждал, пятым президентом Украины Петром Порошенко и на тот момент вице-президентом США Джо Байденом. Записи получили название "пленки Деркача" и серьезно ударили по положению Порошенко.

Также он выдвигал обвинения о вмешательстве бывшего руководства американского посольства в дела Украины, и о вмешательстве НАБУ в президентские выборы в США в 2016 году, с целью не допустить победу Дональда Трампа.

После этого США назвали Деркача прямым агентом России в Украине, который влиял на выборы в Штатах.

Андрей Деркач Фото: ASTRA

"Пленки Деркача", по данным Штатов были использованы во время избирательной кампании в стране.

В марте 2021 года депутат обнародовал новую порцию записей — это был разговор Порошенко, Климкина и Ворушилина по делу "ПриватБанка". В апреле того же года Деркач заявил, что на него якобы готовилось покушение. Он утверждал, что в Украину прибыла группа из девяти человек, большинство из которых граждане Великобритании, которые готовят план для убийства.

В июне 2022 года СБУ разоблачила Деркача на создании частных охранных компаний, которые должны были помогать ВС РФ захватывать населенные пункты Украины. Служба безопасности приостановила деятельность сети и задержала экс-помощника народного депутата Игоря Колесникова.

В том же году в сентябре НАБУ и САП сообщили Андрею Деркачу о подозрении в государственной измене и незаконном обогащении. Следствие установило, что в течение 2019–2022 годов он получил не менее $567 тыс. от российских правоохранительных и разведывательных органов за подрывную деятельность против Украины. Также НАБУ объявило его в розыск.

В 2023 году президент Владимир Зеленский лишил парламентария украинского гражданства, после чего Верховная Рада прекратила его полномочия.

В сентябре 2024 года губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин после победы на выборах делегировал Андрея Деркача в Совет Федерации. Сейчас сенатор является членом комитета по обороне и безопасности.

По мнению политолога Петра Олещука, публичное возвышение в РФ украинского предателя — сигнал новому поколению российских агентов, которые сейчас могут находиться на территории Украины.

В декабре прошлого года он стал "Героем России".