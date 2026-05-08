"Буде дивно": у Зеленського вперше прокоментували публікацію "плівок Міндіча" у ЗМІ

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що звільняти Умерова, який фігурує на записах, чи ухвалювати інші "фундаментальні рішення" через публікацію "плівок Міндіча" у ЗМІ не будуть, оскільки взагалі ставлять під сумнів їхню справжність.

За його словами, реакція на скандал до ухвалення судового рішення "розглядатиметься як пряме втручання у правоохоронний процес". Про це радник керівника ОП заявив в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна

Журналісти спитали у Михайла Подоляка, чи втрати свою посаду секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров, який фігурує на "плівках Міндіча".

"Якщо ми будемо ухвалювати фундаментальне рішення на підставі публікації "транскрипцій", як ви кажете, ну це трохи буде дивно для системи управління, це перше. І друге, Умєров дав розгорнуту відповідь на ті закиди, які є. Він хоче з'ясувати автентичність цього транскрипта тощо", — підкреслив радник керівника ОП.

Відео дня

Також Подоляк заявив, що й сам Умєров хоче з'ясувати, як записи з "плівок Міндіча" опинилися у відкритому доступі, наскільки вони автентичні та чи не вирвані слова з контексту.

На думку радника ОП, Умєров є ефективним перемовником із країнами Близького Сходу та США. А сам скандал не впливає на позицію Рустема Умєрова під час переговорів.

Коментуючи запитання про те, чому союзники України не реагують на продовження скандалу так активно, як раніше. Подоляк нагадав про різницю між політичними подіями і кримінальним процесом, де триває розслідування справи.

"З'явилася певна інформація в рамках розслідування, яке поки що не призвело до винесення судових вироків, і ми маємо дати тут якусь політичну оцінку. А як це тоді буде, знаєте, розглядатися? Це буде тоді розглядатися як безумовне… пряме втручання в правоохоронний процес", — заявив він.

Публікація "плівок Міндіча" у ЗМІ: що відомо

29 квітня журналісти "Української правди" оприлюднили частину записів прослуховування з квартири бізнесмена Тимура Міндіча, у яких згадуються розмови про діяльність оборонної компанії Fire Point, державні контракти та можливе фінансування ракетних програм. У цих матеріалах також фігурує інформація про можливі зв’язки Міндіча з компанією Fire Point. У записах обговорювалися питання фінансування оборонних проєктів, співпраці з державними структурами та розподілу коштів на розробки озброєння.

Після чого компанія Fire Point звернулася до Національного антикорупційного бюро України з проханням перевірити автентичність "плівок Міндіча", у яких згадується підприємство.

1 травня народний депутат Ярослав Железняк оприлюднив нову частину так званих "плівок Міндіча", де, за його словами, зафіксовано розмову бізнесмена Тімура Міндіча та чинного секретаря РНБО Рустема Умєрова. На цьому запису йдеться, зокрема, про загадковий "проєкт 23".

Також 1 травня "Українська правда" оприлюднила другу серію розшифровок "плівок Міндіча", у яких, за даними видання, фігуранти справи "Мідас" ще до офіційного рішення Кабміну обговорювали склад наглядової ради державного "Сенс Банку". У матеріалі також ідеться про можливий вплив приватних осіб на завод "Карпатнафтохім".

Після чого адвокат Міндіча Андрій Костенок озвучив позицію свого клієнта. За його словами, сторона захисту не може підтвердити достовірність розмов, оприлюднених у матеріалах журналістів та народних депутатів, оскільки такі аудіозаписи та їхні стенограми не надавалися захистом ані офіційно, ані неофіційно в рамках кримінального провадження. Відповідно ми були позбавлені можливості їх дослідити чи перевірити.

8 травня вийшла третя частина "плівок Міндіча" на "Українській правді". У ній йдеться про втечу двох головних фігурантів справи — Тимура Міндіча та Олександра Цукермана — з України. У цьому їм міг допомагати колишній заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Синюк.