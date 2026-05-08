"Будет странно": у Зеленского впервые прокомментировали публикацию "пленок Миндича" в СМИ

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что увольнять Умерова, который фигурирует на записях, или принимать другие "фундаментальные решения" из-за публикации "пленок Миндича" в СМИ не будут, поскольку вообще ставят под сомнение их подлинность.

По его словам, реакция на скандал до принятия судебного решения "будет рассматриваться как прямое вмешательство в правоохранительный процесс". Об этом советник руководителя ОП заявил в эфире телемарафона, сообщает РБК-Украина

Журналисты спросили у Михаила Подоляка, потеряет ли свою должность секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров, который фигурирует на "пленках Миндича".

"Если мы будем принимать фундаментальное решение на основании публикации "транскрипций", как вы говорите, ну это немного будет странно для системы управления, это первое. И второе, Умеров дал развернутый ответ на те упреки, которые есть. Он хочет выяснить подлинность этого транскрипта и так далее", — подчеркнул советник руководителя ОП.

Также Подоляк заявил, что и сам Умеров хочет выяснить, как записи с "пленок Миндича" оказались в открытом доступе, насколько они аутентичны и не вырваны ли слова из контекста.

По мнению советника ОП, Умеров является эффективным переговорщиком со странами Ближнего Востока и США. А сам скандал не влияет на позицию Рустема Умерова во время переговоров.

Комментируя вопрос о том, почему союзники Украины не реагируют на продолжение скандала так активно, как раньше. Подоляк напомнил о разнице между политическими событиями и уголовным процессом, где продолжается расследование дела.

"Появилась определенная информация в рамках расследования, которое пока не привело к вынесению судебных приговоров, и мы должны дать здесь какую-то политическую оценку. А как это тогда будет, знаете, рассматриваться? Это будет тогда рассматриваться как безусловное... прямое вмешательство в правоохранительный процесс", — заявил он.

Публикация "пленок Миндича" в СМИ: что известно

29 апреля журналисты "Украинской правды" обнародовали часть записей прослушивания из квартиры бизнесмена Тимура Миндича, в которых упоминаются разговоры о деятельности оборонной компании Fire Point, государственных контрактах и возможном финансировании ракетных программ. В этих материалах также фигурирует информация о возможных связях Миндича с компанией Fire Point. В записях обсуждались вопросы финансирования оборонных проектов, сотрудничества с государственными структурами и распределения средств на разработки вооружения.

После чего компания Fire Point обратилась в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой проверить подлинность "пленок Миндича", в которых упоминается предприятие.

1 мая народный депутат Ярослав Железняк обнародовал новую часть так называемых "пленок Миндича", где, по его словам, зафиксирован разговор бизнесмена Тимура Миндича и действующего секретаря СНБО Рустема Умерова. На этой записи говорится, в частности, о загадочном "проекте 23".

Также 1 мая "Украинская правда" обнародовала вторую серию расшифровок "пленок Миндича", в которых, по данным издания, фигуранты дела "Мидас" еще до официального решения Кабмина обсуждали состав наблюдательного совета государственного "Сенс Банка". В материале также говорится о возможном влиянии частных лиц на завод "Карпатнефтехим".

После чего адвокат Миндича Андрей Костенок озвучил позицию своего клиента. По его словам, сторона защиты не может подтвердить достоверность разговоров, обнародованных в материалах журналистов и народных депутатов, поскольку такие аудиозаписи и их стенограммы не предоставлялись защитой ни официально, ни неофициально в рамках уголовного производства. Соответственно мы были лишены возможности их исследовать или проверить.

8 мая вышла третья часть "пленок Миндича" на "Украинской правде". В ней говорится о побеге двух главных фигурантов дела — Тимура Миндича и Александра Цукермана — из Украины. В этом им мог помогать бывший заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Андрей Синюк.