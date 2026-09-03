Перестрілка СБУ та ГУР у Києві: двом учасникам повідомили про підозру, — генпрокурор

На другий день після резонансного інциденту з перестрілкою між представниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки двом учасникам повідомили про підозру.

Підозри отримали співробітник СБУ та військовослужбовець ГУР. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко про конфлікт СБУ та ГУР МО

"Збройний інцидент між військовослужбовцями СБУ та ГУР МО України, який стався 1 вересня у Києві, викликав значний суспільний резонанс. За фактами застосування вогнепальної зброї двом учасникам подій повідомлено про підозру", — розповів генпрокурор.

За його словами, співробітнику СБУ оголосили підозру за ч. 2 ст. 365 КК України, а військовослужбовцю ГУР МО України за ст. 348 КК України.

Також у справі призначили комплекс експертиз, які мають встановити обставини застосування зброї та походження слідів пострілів.

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"У межах розслідування призначено комплекс експертиз. Вони мають дати чіткі відповіді щодо всіх обставин застосування зброї, походження слідів пострілів та інших речових доказів, вилучених на місці події", — зазначив Кравченко.

Руслан Кравченко наголосив, що слідчі намагаються встановити факти та все перевірити.

"За минулу добу суспільство вже почуло різні версії того, що сталося. Вони суттєво відрізняються одна від одної. Наше завдання — встановити факти, перевірити дії та заяви всіх учасників та надати їм належну правову оцінку", — наголосив.

Крім того, окремо розслідують зникнення військовослужбовця Російського добровольчого корпусу ГУР. Слідчі встановлюють причетних, мотиви та маршрут його переміщення.

"Ще 1 вересня за цим фактом було розпочато окреме досудове розслідування. Встановлюємо повну картину того, що сталося: осіб, причетних до його зникнення, мотиви їхніх дій, маршрут переміщення та інші обставини. Після цього будуть ухвалені відповідні процесуальні рішення", — запевнив генпрокурор.

Конфлікт між СБУ та ГУР: що відомо

1 вересня в Telegram-каналі РДК з'явився допис про зникнення заступника командира корпусу Степана Каплунова. Начальник штабу РДК Олександр Фортуна стверджував, що кілька днів тому того Каплунова нібито викрали біля його будинку і його місцеперебування невідоме.

2 вересня стало відомо про стрілянину в Києві. ЗМІ повідомляли, що йдеться про конфлікт між ГУР та СБУ, і що це якось пов'язано зі зникненням Степана Каплунова.

Після цього в СБУ заявили, що спільно з ГУР запобігли теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху, який прибув в Україну. Також повідомили, що на оперативників СБУ вчинили збройний напад під час слідчих дій у справі про теракт ФСБ.

Президент Володимир Зеленський прокоментував стрілянину між окремими підрозділами СБУ та ГУР, який стався 2 вересня в Києві. Президент наголосив, що такі інциденти "не будуть сприйматися державою як щось таке, що комусь дозволено".

Також адвокат заступника командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровський заявив, що під час стрілянини в Києві були поранені троє співробітників ГУР. Та розповів, що його клієнт вже на волі.

3 вересня СБУ опублікувала додаткові матеріали розслідування щодо бійця ГУР з Російського добровольчого корпусу Степана Каплунова. Ідеться про відео із зізнаннями у співпраці з Федеральною службою безпеки та скрини листування з замовником убивств.

Також командир "Спецпідрозділу Тимура" Головного управління розвідки Міноборони "Тимур", до складу якого входить "Російський добровольчий комплекс", розповів про свою версію початку конфлікту зі Службою безпеки України 2 вересня.