Перестрелка СБУ и ГУР в Киеве: двум участникам предъявлено подозрение, — генпрокурор

На второй день после громкого инцидента с перестрелкой между представителями Службы безопасности Украины и Главного управления разведки двум участникам было предъявлено подозрение.

Подозрения выдвинуты в отношении сотрудника СБУ и военнослужащего ГУР. Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

Руслан Кравченко о конфликте между СБУ и ГУР Минобороны

"Вооружённый инцидент между военнослужащими СБУ и ГУР Минобороны Украины, произошедший 1 сентября в Киеве, вызвал значительный общественный резонанс. По фактам применения огнестрельного оружия двум участникам событий было предъявлено подозрение", — сообщил генеральный прокурор.

По его словам, сотруднику СБУ было предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 365 УК Украины, а военнослужащему ГУР МО Украины — по ст. 348 УК Украины.

Кроме того, по делу назначен комплекс экспертиз, которые должны установить обстоятельства применения оружия и происхождение следов выстрелов.

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"В рамках расследования назначен комплекс экспертиз. Они должны дать четкие ответы по всем обстоятельствам применения оружия, происхождению следов выстрелов и другим вещественным доказательствам, изъятым на месте происшествия", — отметил Кравченко.

Руслан Кравченко подчеркнул, что следователи пытаются установить факты и всё проверить.

"За последние сутки общественность уже услышала различные версии произошедшего. Они существенно отличаются друг от друга. Наша задача — установить факты, проверить действия и заявления всех участников и дать им надлежащую правовую оценку", — подчеркнул он.

Кроме того, отдельно расследуется исчезновение военнослужащего Российского добровольческого корпуса ГУР. Следователи устанавливают причастных лиц, мотивы и маршрут его передвижения.

"Еще 1 сентября по данному факту было начато отдельное досудебное расследование. Мы устанавливаем полную картину произошедшего: лиц, причастных к его исчезновению, мотивы их действий, маршрут передвижения и другие обстоятельства. После этого будут приняты соответствующие процессуальные решения", — заверил генпрокурор.

Конфликт между СБУ и ГУР: что известно

1 сентября в Telegram-канале РДК появилось сообщение об исчезновении заместителя командира корпуса Степана Каплунова. Начальник штаба РДК Александр Фортуна утверждал, что несколько дней назад Каплунова якобы похитили возле его дома и его местонахождение неизвестно.

2 сентября стало известно о перестрелке в Киеве. СМИ сообщали, что речь идет о конфликте между ГУР и СБУ и что это каким-то образом связано с исчезновением Степана Каплунова.

После этого в СБУ заявили, что совместно с ГУР предотвратили теракт, который ФСБ РФ готовила против одного из лидеров российского оппозиционного политического национального движения, прибывшего в Украину. Также сообщили, что на оперативников СБУ совершили вооруженное нападение во время следственных действий по делу о теракте ФСБ.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал перестрелку между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, произошедшую 2 сентября в Киеве. Президент подчеркнул, что такие инциденты "не будут восприниматься государством как нечто, что кому-то разрешено".

Кроме того, адвокат заместителя командира РДК Степана Каплунова Тарас Боровский заявил, что в ходе перестрелки в Киеве были ранены трое сотрудников ГУР. Он также сообщил, что его клиент уже на свободе.

3 сентября СБУ опубликовала дополнительные материалы расследования в отношении бойца ГУР из Российского добровольческого корпуса Степана Каплунова. Речь идет о видео с признаниями в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности и скриншотах переписки с заказчиком убийств.

Кроме того, командир "Спецподразделения Тимура" Главного управления разведки Минобороны "Тимур", в состав которого входит "Российский добровольческий комплекс", рассказал о своей версии начала конфликта со Службой безопасности Украины 2 сентября.