Зброя бойовиків на Донбасі має російське походження, — New York Times (фото)

Збройний конфлікт на Сході України, за інформацією журналістів, регулярно розпалювався систематичним постачанням зброї з РФ до рук колаборантів.

Фахівці британської компанії Conflict Armament Research провели дослідження зброї та боєприпасів, що використовуються в російсько-українській війні, та дійшли висновку, що зброя бойовиків має російське походження. Таким чином, Росія розпалювала конфлікт систематичними поставками озброєння своїм проксі силам. Про це повідомляє New York Times.

У статті йдеться, що таких висновків експерти дійшли після досконалого вивчення зразків озброєння, знайденого на Сході України. Було досліджено десятки гвинтівок, гранатометів, ПЗРК та тисячі набоїв, взятих у захоплених чи вбитих проросійських бойовиків або на зайнятих ними позиціях. Британські експерти вивчили серійні номери й інші характерні знаки, які вказують на виробника озброєння.

[ + – ] Матеріали доповіді компанії Conflict Armament Research

У доповіді Conflict Armament Research під назвою Weapons of the War in Ukraine ("Зброя війни в Україні") сказано, що збройні формування колаборантів були не "просто ополченцями з озброєнням часів СРСР. Вони швидше були схожі на сучасну армію, яка дотримується встановленої військової доктрини".

[ + – ] Матеріали доповіді компанії Conflict Armament Research

У ході досліджень було встановлено, що це озброєння могло проводитися лише на російських військових заводах. Наприклад, було виявлено кілька снайперських гвинтівок і кілька типів гранатометів, які ніколи не перебували на озброєнні ЗСУ. А серійні номери автоматів Калашникова та їхніх компонентів свідчать про те, що вони надходили до бойовиків із російських арсеналів. Також це стосується й маркування боєприпасів для стрілецької зброї, яка випускалася після 1974 року.

Однак було відзначено, що багато з них були виготовлені в останні 65 років і могли довго зберігатись на військових складах – найстаріший знайдений патрон для АК був виготовлений у 1948 році.

