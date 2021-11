Оружие боевиков на Донбассе имеет российское происхождение, — New York Times (фото)

Вооруженный конфликт на Востоке Украины, по информации журналистов, регулярно разжигался систематическими поставками оружия из РФ в руки коллаборантов.

Специалисты британской компании Conflict Armament Research провели исследования оружия и боеприпасов, используемых в российско-украинской войне, и пришли к выводу, что оружие боевиков имеет российское происхождение. Таким образом Россия разжигала конфликт систематическими поставками вооружения своим прокси силам. Об этом сообщает New York Times.

В статье говорится, что к таким выводам эксперты пришли после досконального изучения образцов вооружения, найденного на Востоке Украины. Были исследованы десятки винтовок, гранатометов, ПЗРК и тысячи патронов, взятых у захваченных или убитых пророссийских боевиков или на занятых ими позициях. Британские эксперты изучили серийные номера и другие характерные опознавательные знаки, которые указывают на производителя вооружения.

[ + – ] Материалы доклада компании Conflict Armament Research

В докладе Conflict Armament Research под названием Weapons of the War in Ukraine (Оружие войны в Украине) сказано, что вооруженные формирования коллаборантов были не "просто ополченцами с вооружением времен СССР .Они скорее были похожи на современную армию, которая следует установленной военной доктрине".

[ + – ] Материалы доклада компании Conflict Armament Research

В ходе исследований было установлено, что это вооружение могло производиться только на российских военных заводах. Например, было обнаружено несколько снайперских винтовок и несколько типов гранатометов, которые никогда не состояли на вооружении ВСУ. А серийные номера автоматов Калашникова и их компонентов свидетельствуют о том, что они поступали к боевикам напрямую из российских арсеналов. Также это касается и маркировки боеприпасов для стрелкового оружия, которое выпускалось после 1974 года.

Однако было отмечено, что многие из них были изготовлены в последние 65 лет и могли долго хранится на военных складах – самый старый найденный патрон для АК был изготовлен в 1948 году.

Ранее сообщалось, что заместитель главы Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен заявил, что российская армия сильно изменилась за последние 20 лет. Россия быстро использует доменные возможности и передовые технологии для достижения своих стратегических целей.