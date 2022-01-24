Загроза наступу України на Донбас зараз вища, ніж раніше, — Пєсков

Пєсков услід за проросійськими бойовиками заговорив про плани України вирішити конфлікт на Донбасі силовим шляхом.

У Кремлі вважають, що загроза військових провокацій з боку України на непідконтрольних Києву територіях Донбасу зараз вища, ніж раніше. Про це заявив прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

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Водночас, Москва закликала країни НАТО заборонити Україні здійснювати силове врегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми в цьому випадку хотіли б, щоб у своїх численних заявах країни НАТО все-таки щоразу закликали Київ навіть не думати про можливість силового врегулювання в Україні", — сказав Пєсков.

Зазначимо, що зі схожою заявою сьогодні виступили і представники проросійських бойовиків в ОРДЛО. "Розвідка" бойовиків нібито одержала відомості про підготовку української армії до активних бойових дій на Донбасі. Сили ООС, за словами представника "розвідки" бойовиків Едуарда Басуріна, стягують до лінії бойового дотику озброєння та війська. Окупанти впевнені, що Україна на повну силу готується до силового варіанту вирішення конфлікту.

Зокрема, за словами російських найманців, відбувається доукомплектування механізованих підрозділів у глибині території України та спрямовування їх на посилення угруповання ООС на Донбасі.

Нагадаємо, що ці заяви звучать на тлі стягування військ Росії до кордонів України.

Сьогодні НАТО вирішило привести сили союзників у бойову готовність у Східній Європі. Так Альянс зміцнює обороноздатність європейських країн в умовах нарощування російських збройних сил навколо України.

Водночас США та Великобританія сьогодні почали евакуювати з України своїх дипломатів та їхні сім'ї через постійні зусилля Росії з дестабілізації.