Україна в тіні глобальної війни з терором, або Другий шанс для США

За багато років війни в Іраку та Афганістані роль США у боротьбі зі світовим тероризмом дискредитована. Україна може стати місцем, де Вашингтон може реабілітуватися без вторгнення та спроб перебудувати суспільство у країні конфлікту.

Глобальна війна з терором повністю дискредитована у Вашингтоні, але вражає, що думки про причини цього розходяться. Чи була помилковою сама ідея про силове втручання в іноземні спільноти? Чи вся справа в надто амбітних уявленнях про роль США у світі?

Фокус переклав аналітичний текст Джозефа Стіба про те, чия версія перемогла в боротьбі з тероризмом.

Як змінювалося ставлення США до методів боротьби з тероризмом

Одразу після 11 вересня неоконсерватори та ліберали забезпечили двопартійну підтримку інтервенціонізму. Попри розбіжності, їхні наративи сходилися на тому, що розв'язання проблеми тероризму полягало в перетворенні країн, на території яких він виник, — зокрема шляхом застосування військової могутності США на Близькому Сході. Але коли війна в Іраку перетворилася на глибоку трясовину, ідеї критиків-антиінтервенціоністів з-поміж правих і прогресивних лівих знову стали актуальними. Обидві групи критиків відкинули ідею перетворення чужих товариств і почали скептичніше ставитися до військового втручання загалом.

[ + – ] Одразу після 11 вересня неоконсерватори та ліберали забезпечили двопартійну підтримку інтервенціонізму

Справді, повномасштабна криза американського політичного істеблішменту пов'язана із провалом інтервенціоністського бачення глобальної війни з терором. Підтримка війни в Іраку стала політичною тягарем, у чому під час праймеріз 2016 року переконалися Гілларі Клінтон та Джеб Буш. Дональд Трамп і Берні Сандерс накопичили політичний капітал завдяки своїй маргінальній критиці еліти, яка неправильно реагувала на тероризм, нехтуючи внутрішніми проблемами. Колишні інтелектуали-інтервенціоністи тепер зосереджені на захисті ліберальної демократії від нападів зсередини та ззовні, а не на зусиллях демократизації світу.

Коротше кажучи, мрія про глобальну трансформацію після 11 вересня не залишила виборців. У відповідь на це адміністрації Обами, Трампа та Байдена намагалися обмежувати втручання США. Зараз, коли президент Байден намагається заручитися політичною підтримкою своєї політики в Україні, залишається лише здогадуватися, наскільки глобальна війна з терором та реакція на неї вплинули на дискусії щодо зовнішньої політики США.

Неоконсервативний та ліберальний інтервенціоністський консенсус

Спочатку переважала думка правих на війну з тероризмом. Неоконсерватори в адміністрації Буша, Республіканської партії та в лавах інтелігенції розглядали тероризм як проблему державного спонсорства. Угруповання типу Аль-Каїди не могли діяти без захисту з боку суверенних держав і ставали набагато небезпечнішими, якщо держави надавали їм ресурси на кшталт неконвенційної зброї. Так, їхня війна з тероризмом спрямовувалася як проти терористичних груп, так і проти держав-спонсорів, зокрема Афганістану та Іраку.

[ + – ] Американські військові в Іраку

В основі неоконсервативної концепції боротьби з тероризмом також лежала демонстрація сили та рішучості США. З часів війни у В'єтнамі консерватори стверджували, що образ Сполучених Штатів як держави, яка слабшає, коливається, призводить до зловживань, починаючи від оманливої "розрядки" з боку СРСР і закінчуючи терористичними атаками. За словами Скутера Ліббі, терористи та держави-ізгої вважали, що "в американців не вистачить духу захистити себе. …Вони морально слабкі".

Вирішення полягало в рішучому застосуванні сили, щоб поламати ворогів і повернутися до загального стримування. Міністр оборони Дональд Рамсфельд пояснив цю концепцію 11 вересня: "Нам потрібно розбомбити щось ще [крім Афганістану] і довести, що ми, знаєте, великі та сильні і не збираємось терпіти такі напади".

Усунення іракського баасистського режиму за допомогою переважної військової могутності налякало б інші держави-спонсори, змусивши їх переглянути свою поведінку.

[ + – ] "Нам потрібно розбомбити щось ще й довести, що ми, знаєте, великі та сильні і не збираємось терпіти такі напади", — Дональд Рамсфельд

Вкрай важливо, що неоконсервативна глобальна війна з терором прийняла моральний універсалізм та політичні перетворення. Президент Буш відкинув ідею про зіткнення цивілізацій, заявивши, що "іслам — це мир" і що викрадачі літаків були "зрадниками своєї віри". У червні 2002 року Буш заявив: "Народи ісламських країн хочуть і заслуговують на ті самі свободи і можливості, що й люди в будь-якій іншій країні".

Згідно з цим поглядом, сучасний джихадистський тероризм був наслідком радикального ісламізму, що став кінцевою метою глобальної війни з терором. Неоконсерватори розглядали ісламізм як широкий політичний рух, що прагне захопити владу в регіоні, стерти західний вплив та нав'язати свою жорстку ідеологію. Радикальний ісламізм, зі свого боку, черпав ресурси в застої та авторитаризмі Близького Сходу, а також у невдоволенні багатьох мусульман владою та впливом Заходу.

Дотримуючись цієї логіки, неоконсерватори закликали до політичної трансформації близькосхідних суспільств як довгострокове розв'язання проблеми тероризму. Як стверджували Буш та інші, ліберальні демократії не породжують екстремізм, оскільки вони дають людям мирні засоби для пошуку змін та самовираження. Демократизація Іраку могла б перетворити весь регіон та викорінити тероризм із коренем. Віра в універсальність західних політичних цінностей і в те, що іракський народ є сучасним та прозахідним, сприяла прийняттю цього трансформаційного проєкту.

[ + – ] Як стверджували Буш та інші, ліберальні демократії не породжують екстремізм, оскільки вони дають людям мирні засоби для пошуку змін та самовираження

У відповідь на цей підхід ліберали запропонували своє власне, відмінне від інших бачення. Такі мислителі, як Джордж Пакер, Майкл Ігнатьєв, Томас Фрідман і Пол Берман, стверджували, що Буш надто односторонній та шовіністичний і що його прагнення глобальної гегемонії спровокує зростання антиамериканізму. Однак, вони й надалі підтримували інтервенціонізм та трансформаціонізм.

Спираючись на доктрини гуманітарного втручання 1990-х років, ці ліберали уявляли собі таку глобальну війну з терором, яка б утверджувала права людини, багатосторонність та міжнародне право, а не руйнувала їх. Вони погоджувалися, що дефіцит демократії на Близькому Сході є однією з ключових причин тероризму, але також розглядали як причини економічну нерівність і перетворення, спричинені глобалізацією.

Багато з цих лібералів підтримували зміну режиму у ворожих державах, але разом з тим охочіше за своїх консервативних колег тиснули на таких союзників, як Саудівська Аравія та Єгипет, щоб демократизувати їх та викорінити тероризм.

Ліберали також вважали, що Сполучені Штати мають запропонувати світові своє бачення соціальної та економічної справедливості. Це означало перегляд неоліберальної економіки та сприяння реформам, включаючи екологічні норми, альтернативну енергетику, права жінок, трудові права, прогресивні податки та обмеження на рух капіталу.

[ + – ] Консенсус після 11 вересня спирався на історичну двопартійну підтримку глобальної могутності США, яка розпочалася на початку холодної війни та вийшла на новий виток після падіння Берлінської стіни

Інтервенціоністський консенсус після 11 вересня спирався на історичну двопартійну підтримку глобальної могутності США, яка розпочалася на початку холодної війни та вийшла на новий виток після падіння Берлінської стіни.

У 1990-х роках багато американців бачили можливість використовувати безпрецедентну міць США для просування очевидних універсальних цінностей. Після 11 вересня вони дійшли висновку, що поширення цих цінностей стало питанням прямої національної безпеки, а не просто культивування дружнішої глобальної системи.

У результаті, як і раніше, важко повністю розділити неоконсервативну та ліберальну концепції глобальної війни з терором. Вони обидві розглядають радикальний ісламізм як ворога та підтримують моральний універсалізм та політичні перетворення. У 2003 році Пекер заявив, що "ліберальна зовнішня політика починається з ідеї про те, що бажання американських лібералів для себе та для своєї країни… мають бути метою Америки для решти світу".

Фрідман наголосив на важливості політичних перетворень у боротьбі з тероризмом: "Єдиний спосіб почати знешкоджувати цю загрозу — змінити контекст, у якому зростає ця молодь, а саме — всі арабо-мусульманські держави, які відстають від сучасності". І, звичайно ж, багато відомих лібералів підтримали війну в Іраку, розглядаючи її як гуманітарну інтервенцію та спосіб, за словами Бермана, "розпалити ліберальну революцію на Близькому Сході".

Важливо зазначити, що багато неоконсерваторів і лібералів також вважали глобальну війну з терором можливістю для перетворень усередині країни, хоч і в різних значеннях. Праві культурні критики на зразок Вільяма Дж. Беннетта сподівалися, що конфлікт може обернути моральний занепад, утвердивши старомодний патріотизм, традиційні цінності та впевненість у перевазі американського способу життя. Ліберали, навпаки, прагнули використати конфлікт для формування нового патріотичного та впевненого в собі лібералізму, здатного скасувати консервативне політичне піднесення попередніх трьох десятиліть та забезпечити мету існування для старіючої Демократичної партії.

[ + – ] Як для лібералів, так і для консерваторів глобальна війна з терором зводилася не просто до захисту батьківщини та перемоги над Аль-Каїдою

Як для лібералів, так і для консерваторів глобальна війна з терором зводилася не просто до захисту батьківщини та перемоги над Аль-Каїдою. Це був проєкт глобальних та внутрішніх перетворень, головним інструментом якого був американський інтервенціонізм.

Націоналістичний та лівий антиінтервенціонізм

Попри своє панування на початку 2000-х років, інтервенціоністський консенсус виявився недовговічним. Інтервенція в Ірак швидко загрузла в повстанській та громадянській війні, що зрештою сприяло появі Ісламської держави та нової хвилі глобального тероризму. Сьогодні Freedom House оцінює Ірак як "невільний".

Війна в Афганістані залишалася безрезультатною протягом багатьох років, а у 2021 році в країні знову встановилося правління Талібану. Тим часом дискусії щодо стеження, повноважень військових та інших заходів щодо боротьби з тероризмом загострили внутрішньополітичну ситуацію.

Глобальна війна з терором зазнала краху, і альтернативні погляди, які спочатку залишалися маргінальними, завоювали довіру, влившись у загальну критику американського політичного істеблішменту.

[ + – ] Інтервенція до Іраку швидко загрузла в повстанській та громадянській війні, що зрештою сприяло появі Ісламської держави

Націоналістична критика глобальної війни з тероризмом виходила від традиціоналістів та палеоконсервативних правих. Її очолювали такі політики та мислителі, як Патрік Б'юкенен, Семюель Гантінгтон та автори журналу The American Conservative, заснованого у 2002 році здебільшого для протидії підготовці війни з Іраком.

Націоналісти зосередилися на створенні безпеки батьківщини, а не зміні світу.

Як і неоконсерватори та ліберали, націоналісти закликали США відстежувати терористів і вселяти страх ворогам. Однак, на відміну від інтервенціоністів, вони відкидали втручання в державне будівництво після зміни режиму.

Націоналісти виступали проти інтервенціонізму та універсалістських претензій інтервенціоністів не лише на стратегічних, а й на філософських та культурних засадах. Вони засуджували політичну еліту, яка вважає, що Сполучені Штати можуть перенести свої цінності на ісламський світ. На їхню думку, принципи демократії, релігійної свободи та конституційного правління неминуче залишаються західними. Як і деякі ліві, вони стверджували, що втручання США провокує дії екстремістів у відповідь. Б'юкенен писав: "11 вересня стало прямим наслідком втручання Сполучених Штатів у ту область світу, де нам не місце і де нас не хочуть бачити". Анджело Кодевілл, дослідник міжнародних відносин, пов'язаний з ультраправим Клермонтським інститутом, заявив, що перемога над тероризмом не вимагає від арабських країн "стати демократичними, вільними чи порядними. … У нас немає ні влади, ні права проводити такі зміни".

Кодевілл підтримав вторгнення до Іраку здебільшого для демонстрації сили США, а не для того, щоб викликати політичну революцію. Багато інших націоналістів виступали проти вторгнення, вважаючи його недалекоглядним зловживанням чи марною спробою посіяти західні цінності на неродючому ґрунті. Націоналісти сприйняли провал війни в Іраку та глухий кут в Афганістані як підтвердження некомпетентності двопартійного зовнішньополітичного істеблішменту. Багато лібертаріанців, зокрема Б'юкенен і Рон Пол, обурювалися тим, що глобальна війна з терором призвела до розширення повноважень федерального уряду.

Відповідно до свого антиуніверсалізму, націоналісти часто представляють боротьбу з тероризмом як зіткнення цивілізацій, в якому Сполучені Штати повинні захищати свою унікальну цивілізацію від ворожого мусульманського світу. […]

[ + – ] "Іслам — це не "релігія миру"; це войовнича віра, яка прославляє звернення мечем і надихає тисячі людей на акти терору", — Майк Ентон

Націоналісти згуртувалися навколо Трампа частково тому, що він повторював цю критику глобальної війни з терором, звинувачуючи політичну еліту у провальних війнах в Іраку та Афганістані. Його приниження мусульман та зусилля зі скорочення імміграції мусульман відбивали націоналістичне переконання в тому, що саме представники цієї релігії схильні до тероризму та непридатні для отримання громадянства США.

Заяви Трампа на кшталт "я націоналіст, зрозуміло?", а також його обіцянки відродити тортури водою і "розбомбити ІДІЛ дощенту" припали до вподоби тим, хто хотів, щоб війна з тероризмом захищала американців будь-якими засобами, а не перетворювалася на "безстрокову місію глобальних соціальних реформ".

Ліва антиінтервенціоністська критика глобальної війни з терором поширилася в наукових та активістських колах, а також прогресивному крилі Демократичної партії із зовсім інших причин. У лівій інтерпретації 11 вересня не було агресивним нападом на безневинну країну. Ймовірінше, як стверджувала Сьюзен Зонтаґ, це був "напад на самопроголошену світову наддержаву, як наслідок конкретних союзів і дій США". Сполучені Штати бомбили різні країни, розпалювали перевороти, підтримували автократів та поширювали нерівність. Тепер вони зіткнулися з передбачуваною, хоч і гідною жалю "відповідною реакцією".

Ліва інтерпретація розглядає мстиві Сполучені Штати як більшу загрозу миру в усьому світі, ніж будь-яка терористична група. Спираючись на давню критику зовнішньої політики США, ліві протестували проти воєн в Афганістані та Іраку як расистських імперських авантюр, які спровокують ще більший тероризм. Вони виступали проти розширення ролі держави національної безпеки, яку, на їхню думку, використовують проти протестних рухів та вразливих груп населення. Вони захищали журналістів-розслідувачів, які викривали спірні урядові програми. Вони вважали, що глобальна війна з терором розпалювала ісламофобію та сприяла успіху політиків на кшталт Трампа. Ліві критики дорікали Обамі в тому, що він не зміг скоротити виконавчі повноваження, а в дечому, включаючи використання безпілотників, розширив війну з терором.

Ліві, як і ліберали, вважали, що правосуддя має вирішальне значення для припинення тероризму. Але для них досягнення справедливості вимагало скасування більшої частини влади США у світі, а не її повторного затвердження. З демонтажем мережі військових об'єктів у всьому світі, припиненням підтримки Ізраїлю та союзних диктатур, відмовою від військових інтервенцій на Глобальному Півдні та неоліберальної торговельної політики зникнуть і основні причини тероризму.

Попри всі відмінності, націоналістична та ліва критика інтервенціоністського консенсусу багато в чому збігаються. І ті, й інші по-різному скептично ставляться до морального універсалізму: націоналісти — через ймовірну перевагу американської цивілізації, ліві — з переконання, що глибоко неповноцінні Сполучені Штати не мають морального права перетворювати світ. Націоналісти спокійніше ставилися до застосування сили, але обидві групи вважали, що еліта обох партій зловживала силою США, що призвело до негативних наслідків як усередині країни, так і за кордоном.

[ + – ] Ліві та націоналісти згуртувалися навколо Берні Сандерса, який одразу виступав проти вторгнення до Іраку

Зрештою, ліві, як і націоналісти, розглядали невдачу глобальної війни з терором як обвинувальний вирок усьому політичному істеблішменту, якому більше не можна довіряти владу. Вони згуртувалися навколо Сандерса, який із самого початку виступав проти війни в Іраку. Як кандидат у президенти у 2016 та 2020 роках, він обіцяв відмовитися від інтервенціонізму своїх суперників Гілларі Клінтон та Джозефа Байдена, які, за його словами, представляли ліберальну зовнішньополітичну еліту, все ще зациклену на "доброзичливій глобальній гегемонії". Не відкидаючи загрози тероризму, Сандерс назвав глобальну війну з терором "катастрофою для американського народу та американського уряду". Його передвиборчі кампанії обіцяли ліквідувати більшу частину державної системи національної безпеки та "значно зменшити значення військової сили" в зовнішній політиці.

Україна в тіні глобальної війни з терором

Оскільки зовнішня політика США повільно переходить від війни з терором до політичних проблем наддержав, таких як війна в Україні, дуже важливо сприймати заплутану історію глобальної війни з тероризмом не лише як питання зовнішньої політики, а й як боротьбу за ідеї, культуру та політику.

Президент Байден — лідер істеблішменту із зовнішньополітичними радниками з кіл істеблішменту, який підтримав війну в Іраку. Однак навіть у нього з'явилася скептична жилка щодо державного будівництва та боротьби з повстанцями, особливо в Афганістані. Для нього війна в Україні захищає глобальні демократії від чим раз більшого авторитаризму. Так, він, схоже, розглядає цю кризу як шанс зовнішньополітичного істеблішменту спокутувати свою провину шляхом боротьби з конвенційнішою загрозою, не вводячи війська і не намагаючись перетворити чуже суспільство.

[ + – ] Навчання ЗСУ з країнами НАТО Фото: Twitter / NATO Allied Land Command

Не всі представники антиінтервенціоністського консенсусу виступають проти військової допомоги Україні. Але вони бояться, що Сполучені Штати втянуться в гарячу фазу війни, і нерідко звинувачують у теперішній кризі США, посилаючись на розширення НАТО як ще один приклад зловживання силою Америки. Ще тривожніше, що багато правих націоналістів відкрито захоплюються Путіним, багато в чому вважаючи його втіленням своєї системи цінностей.

Через два десятиліття невдачі глобальної війни з терором продовжують впливати на політику США в Україні. Багато представників істеблішменту сподіваються, що їм вдасться відновити двопартійну підтримку застосування сили США, дистанціювавши її від невдачі в Іраку. Проте протиріччя між лівими і правими критиками лише поглиблюють скептицизм суспільства, який обмежує можливості Байдена сьогодні. Істеблішмент, затиснутий між цими двома полюсами, почувається на короткому повідку і виборює відновлення власної легітимності, втраченої під час війни з терором.

