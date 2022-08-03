"Виграти війну до початку війни?" Французький погляд на когнітивну війну

Когнітивна війна – це революція. Її суть у тому, щоб вплинути на прийняття рішень противником, створити замішання і, зрештою, паралізувати його дії, щоб перемогти. Так само вона сама по собі не є срібною кулею для досягнення стратегічної переваги, про що свідчать невдачі Росії в Україні в цьому питанні.

Настав 2050 рік. Французьке суспільство розділене на острівці-спільноти, які базуються на альтернативних зонах реальності. Перед французькими збройними силами поставлено завдання "забезпечити безпеку реальності" перед супротивником, здатним змінювати колективну поведінку в широких масштабах за допомогою обману та підривної діяльності.

Саме такий сценарій програма Red Team, яка поєднує письменників-фантастів та військових, запропонувала минулого літа Міністерству збройних сил Франції. Комусь це може здатися не більш ніж кумедною вправою для уяви, але поняття "когнітивної війни" відіграє важливу роль у стратегічному мисленні. Що взагалі означає ця концепція? Чи віщує вона новий спосіб ведення війни? Чи це просто старе вино у новому хутрі – тобто модна назва для психологічних операцій, операцій впливу чи "інформаційної війни"?

Фокус переклав новий текст Давида Паппалардо, присвячений когнітивним війнам майбутнього.

У понятті когнітивної війни є щось дуже корисне. Когнітивна війна – це міждисциплінарний підхід, що поєднує соціальні науки та нові технології для прямої зміни механізмів розуміння та прийняття рішень з метою дестабілізувати чи паралізувати супротивника. Іншими словами, вона спрямована на злам евристики людського мозку в спробі "виграти війну до початку війни", як висловився начальник штабу оборони Франції генерал Тьєррі Буркхард.

Старе завдання: впливати на мозок супротивника, щоб перемогти

Війна завжди була пов'язана з розумом: Карл фон Клаузевіц визначав війну як "акт насильства, спрямований на те, щоб змусити супротивника виконати нашу волю". Ерве Куто-Бегарі нагадує нам, що стратегія – це "діалектика інтелекту в умовах конфлікту", коли кожна сторона намагається передбачити реакцію іншої сторони, щоб отримати перевагу. Зрозуміло, війна – це щось більше, ніж діалектика волі та інтелекту, оскільки організація та технології також важливі. Однак у світлі військової історії та стратегічної думки твердження Джеймса Джордано про те, що "людський мозок став полем бою 21 століття", у цьому сенсі спірне, оскільки вплив на мозок завжди був формотворчим елементом стратегічної діалектики.

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Операції симуляції, дисимуляції або обману так само старі, як і сама війна, і полягають у грі на сприйнятті противника з метою обдурити його щодо ваших намірів, можливостей та стратегії.

У своїй книзі La Ruse et la Force Жан-Вінсент Холеїндр пояснює: "Хитрість зарекомендувала себе в історії стратегії не тільки як тактична процедура, що ґрунтується на дисимуляції та обмані, а й як інтелектуальна риса, що надихає стратегічне планування та адаптацію до ситуацій невизначеності". У цьому сенсі стратегія – це, передусім, "наука про інше", мета якої – отримати доступ до мозку противника і навіть маніпулювати ним.

Пізнання завжди відігравало важливу роль, що ілюструє епізод із телеграмою з Емса, в якій канцлер Німеччини Бісмарк успішно схилив Наполеона III до продовження непродуманої війни. У своїй телеграмі Бісмарк навмисно прибрав деякі пом'якшувальні формулювання короля Вільгельма I, зокрема, вилучивши з неї відкликання німецької кандидатури на іспанський престол. Тим самим він спровокував злощасну франко-пруську війну, що зрештою призвело до краху Другої французької імперії.

[ + – ] Карл фон Клаузевіц визначав війну як "акт насильства, спрямований на те, щоб змусити супротивника виконати нашу волю"

Використання хибної інформації для отримання переваги над противником не нове в історії стратегії. Наприклад, Черчілль говорив Сталіну: "У воєнний час правда [була] настільки цінна, що її завжди повинен був супроводжувати охоронець у вигляді брехні".

Інформаційні операції давно є частиною традиційних воєн і досягають ефекту під час бойових дій. Наприклад, британська операція "Мінсміт" була успішним воєнним обманом, покликаним переконати верховне командування країн Осі в тому, що союзники вторгнуться на Балкани та Сардинію замість Сицилії, як показано у фільмі "Людина, якої не було".

У 1944 році Гітлер, схоже, здогадався, що війська союзників зрештою висадяться в Нормандії. Тому операція "Фортітьюд" була спрямована на те, щоб переконати німецьку 15-ту армію у можливості нового наступу в Па-де-Калі. Так само підривна діяльність займала центральне місце у діалектиці Сходу та Заходу під час холодної війни.

Ідеї про те, що війна завжди мала на увазі діалектику волі та інтелекту, що стратегія – це "наука про інше", і що інформація – це зброя, що дає стратегічну перевагу, – лежать в основі підходу до стратегічного мислення, заснованого на когнітивній війні.

Суперництво під знаком цифрових та соціальних перетворень

Новий підхід до когнітивної війни визнає поточні цифрові та соціальні трансформації воєн, що збільшують як масштаби традиційних інформаційних операцій, так і їх аудиторію. Цілі більше не обмежуються політичним та військовим керівництвом; ширші верстви населення також схильні до маніпуляцій у великих масштабах і можуть бути використані для впливу на рішення тієї чи іншої країни.

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Цифрова революція загострила конкуренцію в інформаційній сфері, розширивши можливості комунікації "багатьох із багатьма" та різко збільшивши потік даних. Крім того, інформаційна епоха заохочує видовищні явища на шкоду емпіричним. За словами філософа Бруно Патіно, "істина поступається місцем правдоподібності, а рефлексія – рефлексу", що сприяє балканізації реальності, яка, зі свого боку, надає зловмисним суперникам сприятливий ґрунт для маніпуляцій та операцій впливу.

У відповідь на ці процеси Девід Ронфельдт і Джон Аркілла нещодавно висловилися за комплекснішу інформаційну стратегію в США, яка бере до уваги так звану ноосферу – "колективну форму інтелекту, яка стала можливою завдяки цифровій інформаційній революції". На думку цих авторів, суть американської стратегії тепер має ґрунтуватися на "озброєних наративах" як ключовому вирішальному факторі перемоги "у царстві розуму". Зрештою, наративи – це евристика, яку використовує мозок для обробки та організації інформації, щоб "надати" сенс цьому контексту і створити для нього значення. Як такі вони займають центральне місце в процесі пізнання.

Варто зазначити, що сама природа конфлікту також зазнала глибокої еволюції. Китайські стратеги вже давно зосередилися на інформаційній чи психологічній війні, а тепер розглядають когнітивну війну як "кінцеву сферу військового протистояння між великими державами".

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Так звана війна нового покоління, за визначенням генерала Валерія Герасимова, передбачає діяльність у "сірій зоні", що розмиває кордони в континуумі "світ-криза-війна" доти, поки ці категорії просто перестають відрізнятися за змістом. Відтепер нульовий день війни – це кожен день, який наголошує нова трійка "суперництво – суперечка – конфронтація", що лежить в основі стратегічного бачення начальника штабу оборони Франції.

У цьому значенні суперництво — це форма війни "до війни", в якій головну роль відіграють стратегічне залякування, кібер-операції та наративна війна. Оновлена стратегія Міністерства збройних сил Франції від січня 2021 року також представляє маніпулювання інформацією як ключовий елемент гібридних стратегій, які реалізують наші противники, що може призвести до підривної діяльності з метою впливу, паралічу чи збентеження. На презентації військової доктрини комп'ютеризованого управління впливом у Парижі 20 жовтня 2021 року міністр збройних сил Франції Флоранс Парлі заявила, що хибна, маніпуляційна чи підривна інформація – це зброя, яка за розумного використання дозволяє супернику перемогти без бою.

Так, боротьба зі "збройними" наративами та когнітивною агресією стала як ніколи актуальною в умовах нової стратегічної конкуренції, посиленої цифровою революцією. Вона вимагає ширшого підходу до когнітивної війни, що поєднує соціальні науки та нові технології в усіх галузях, щоб діяти одночасно на рівні інформації, наративів та людського мозку.

Когнітивна війна через різні функції мозку

Пізнання належить до механізмів, що управляють міркуваннями, емоціями та чуттєвим досвідом, які дозволяють нам розуміти світ, формувати його внутрішнє уявлення і, зрештою, діяти в ньому. Тому пізнання є основним елементом процесу прийняття рішень, під час якого наш мозок має справу з різними функціями. Наша інтуїтивна евристика швидко мобілізується, але буває дуже упередженою, а наше логічне мислення повільне та енерговитратніше.

Психолог Деніел Канеман у своїй книзі "Мислення – швидке та повільне" називає це системою 1 (евристика) та системою 2 (міркування). Хоча цей нобелівський лауреат нещодавно визнав деякі помилки, його теорія залишається корисною та цінною для опису процесу прийняття рішень. На думку Канемана, для прийняття рішення потрібен певний арбітраж між цими конкурувальними функціями мозку, який може включати гальмування нашої інтуїції, щоб ми не стали жертвою власних упереджень. Олів'є Гуде називає цей механізм гальмування та виконавчого контролю нашого мозку Системою 3 – механізмом, що дозволяє дробити на частини інтелектуальні схеми, даючи нам "здатність балансувати між уважністю та гальмуванням".

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Конфлікт у когнітивній сфері спрямований на стратегічне використання цих функцій-конкурентів та когнітивних упереджень, що обмежують раціональність різних суб'єктів, щоб спровокувати спотворення уявлень, змінити процес прийняття рішень і тим самим призвести до неоптимальних стратегічних маневрів. Бажані ефекти не обмежуються контролем інформації, а поширюються на контроль виконавчої та арбітражної функції мозку. У цьому сенсі концепція виходить за межі інформаційної війни. Вплив на інформацію змінює лише дані, які мають пізнання, тоді як когнітивна війна прагне діяти на процес пізнання. Мета полягає у впливі не лише на те, що люди думають, а й на те, як вони думають, тим самим зумовлюючи їхні дії.

У недавньому дослідженні, проведеному за підтримки французьких збройних сил і НАТО, Французька вища школа когнітивістики пропонує поглянути на детермінанти когнітивної війни. Поєднуючи точні та соціальні науки, дослідження наголошує на важливості нейронауки як ключового фактора для просування вперед у цьому напрямку. Відповідно до Бернара Клавері та Франсуа дю Клузеля, когнітивна війна має посилити синергію між наступальною кібервійною, інформаційною війною та психологічною операцією. Ось їх визначення когнітивної війни:

"Мистецтво використання технологій для зміни процесу людського пізнання без відома самих індивідів та тих, хто відповідає за запобігання, мінімізацію чи контроль за наслідками таких змін".

Однак цей підхід не тільки технологічний: він відповідає новим вимогам командної структури "людської автономності", яка повинна дозволити використовувати переваги точності та швидкості цифрових технологій (штучного інтелекту, аналітики великих даних тощо), водночас десятикратно збільшуючи маневреність та креативність людського інтелекту.

Структури командування, адаптовані до когнітивного вимірювання конфлікту

Когнітивна війна переважно, хоча й цілком ймовірно, пов'язана з командуванням і управлінням операціями задля забезпечення переваги у прийнятті рішень. Для досягнення цієї мети можна виділити три напрямки діяльності.

Перше стосується необхідності захисту від власних індивідуальних і колективних когнітивних дисфункцій. Це вимагає знання та ідентифікації когнітивних упереджень, які зумовлюють наші ментальні моделі. Згідно з прекрасною формулою французького філософа Жана д'Ормессона, "думати — це насамперед бути налаштованим собою".

Як пояснив покійний Роберт Джервіс, "особи, які приймають рішення, схильні вписувати інформацію, що надходить, в наявні теорії та образи". Нерозуміння ідей чи цінностей противника, припущення, що він бачитиме нас такими, якими бачимо себе, і загалом зневага до інакшості – це потужні чинники, сприяють нестабільності у конфліктних відносинах. Не лише деякі індивіди, а й бюрократії схильні до того, що психолог Ірвінг Дженіс назвав "груповим мисленням", особливо коли члени групи схожі за походженням і коли сама група ізольована від зовнішніх думок.

Групове мислення призводить до ігнорування альтернатив, дегуманізації інших груп і, зрештою, до погіршення "розумової ефективності, сприйняття реальності та моральних суджень". Тому освіта та навчання мають вирішальне значення для захисту від наших індивідуальних та колективних "когнітивних помилок", вимагаючи постійних сумнівів та перехресних опитувань самих себе, підкріплених соціально-психологічним підходом до конфліктності.

Щобільше, необхідно позбутися утопічного ідеалу досконалого поля бою, яке можливе лише завдяки технологіям. Справді, технологічні засоби не завжди розсіюють туман війни. Навпаки, більша доступність даних може напустити "ще більше туману" і переускладнити ситуацію на шкоду воєнній ефективності, якщо нам не вдасться приборкати потік інформації. Мало того, в алгоритмах або базах даних, які використовуються для передбачення майбутнього, також можна виявити упередженість, яка веде до когнітивного дисонансу. Тому, як пояснює Джон Р. Ліндсей, саме якість організації має переважати технологічні рішення в практиці роботи з інформацією. Для військових найважливіша якість командування та управління полягає саме у збалансованій інтеграції людини та системи для збереження ясності у найскладніших військових дій. Перефразовуючи французького письменника Бруно Патіно, філософські вогні не можна гасити заради цифрових сигналів.

[ + – ] Необхідно позбутися утопічного ідеалу досконалого поля бою, яке можливе лише завдяки технологіям

Другий напрямок діяльності стосується захисту від постійної інформаційної агресії та експлуатації противником наших когнітивних упереджень, які можуть обмежити або спотворити процес прийняття рішень і паралізувати нас. Наші основні супротивники вивчили слабкі місця наших товариств, до яких належать наші армії.

Під час слухань у Конгресі у квітні 2021 року американський дослідник Герберт Лін виділив три проблеми. Перша стосується обмеженої раціональності дійових осіб. Наш смак до суперечливих і сенсаційних наративів, або "когнітивних ласощів", а також схильність до систематичних сумнівів відволікають нашу увагу і заважають виносити судження. Друга проблема пов'язана з нашим суспільством: "вільний ринок ідей" супроводжується мерзенними альтернативними фактами та фальшивими новинами у світі постправди, посиленого технологіями. Тим більше проблематично, що конкурент може використовувати у своїх інтересах розмитість інформаційних кордонів для навмисного поширення шкідливих наративів.

Ці три виклики стосуються як суспільства, так і збройних сил. Тому когнітивна війна потребує глобального, багаторівневого та загальнодержавного підходу, що сприяє кращій інтеграції кібер- та інформаційних просторів для захисту одного з наших найважливіших активів – інформації. На суто військовому рівні наші архітектури командування та управління повинні залишатися достатньо стійкими, щоб використати переваги нових технологій, при цьому максимально обмежуючи проблеми автоматизації та когнітивного дисонансу.

Наступальна війна в когнітивній сфері є третім напрямом діяльності, хоч і ставить етичні питання, від яких не слід ухилятися.

Герберт Лін під час слухань із гумором зауважив, що етичні обмеження, накладені Міністерством оборони, призвели до парадоксу: "Легше отримати дозвіл на вбивство терористів, ніж збрехати їм". Ведення справжньої наступальної когнітивної війни не можна відокремлювати від етичної скрупульозності, але також має бути стратегічно послідовним. Тому одним із завдань когнітивної війни є повернення до хитрої та непередбачуваної стратегії, що затуманює свідомість противника. Отже, організація структур командування та управління повинна змінитись, щоб сприяти кращій інтеграції ефектів у всіх галузях, включаючи кібер- та інформаційну.

Як приклад можна навести створення багаторівневих оперативних груп в армії США, до складу яких поряд з батальйонами ППО та стратегічних вогневих засобів входить батальйон I2CEWS (розвідка, інформація, кібернетична, радіоелектронна боротьба та космос).

До нової сфери ведення бойових дій?

Когнітивна війна – це революція. Її суть у тому, щоб вплинути на прийняття рішень противником, створити збентеження і, зрештою, паралізувати його дії, щоб перемогти. Так само вона сама по собі не є срібною кулею для досягнення стратегічної переваги, про що свідчать невдачі Росії в Україні в цьому питанні. Однак, це щось більше, ніж просто старе вино в новому хутрі.

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Когнітивна війна поєднує інформаційну війну, наступальні кібероперації та психологічні операції. Вона віддає належне як технологічним проривам, так і новому баченню стратегічного суперництва, наголошуючи на залякуванні, впливі та маніпуляції для перемоги над противником ще "до початку війни". Чи означає це, що потрібно створити нову область ведення бойових дій? Не обов'язково. За словами Коічіро Такагі, основні зусилля мають бути спрямовані на ефективнішу інтеграцію когнітивної війни у наземні, морські, повітряні, космічні та кібероперації. Інакше кажучи, союзникам справді слід продовжувати вивчати цю тему, але ефективніше інтегрувати її в нинішню міжвідомчу структуру.

Когнітивна війна виграла від якісної зміни масштабу і тепер може одночасно націлюватися на кілька аудиторій для створення стратегічного впливу на противника. Тепер необхідно вирішувати це завдання ефективніше. Французька агенція оборонних інновацій нещодавно запустила проєкт під назвою MYRIADE для вивчення нових технологій, пов'язаних із когнітивною війною.

Для забезпечення прийняття рішень та досягнення достатнього рівня колективної "когнітивної безпеки" необхідні зусилля всього уряду, що передбачає якісну освіту та підготовку населення, здатного захиститися від збройних наративів та інших когнітивних атак.

На військовому рівні, щоб "виграти війну до війни", ми повинні захищатися від когнітивної агресії і бути готовими дати відсіч, дозволяючи собі своєю чергою впливати на мозок противника. Командування і управління повинні бути краще адаптовані до когнітивного виміру багаторівневої війни, гармонійно поєднуючи людські міркування та цифрові технології, щоб заставати зненацька супротивника, не даючи обдурити себе.

Про автора

Давид Паппалардо – офіцер французьких ВПС та космічних військ, який нині працює аташе ВПС при посольстві Франції у Вашингтоні. Як пілот Mirage F1, а потім багатоцільового Rafale, він є колишнім командиром 2/30 винищувальної ескадрильї "Нормандія-Німан". На його рахунку 2300 льотних годин та 134 бойові вильоти в Сахелі, Афганістані, Лівії та Леванті. Він закінчив Академію ВПС Франції та з відзнакою випустився з Командно-штабного коледжу ВПС США.