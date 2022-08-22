Російські туристи допомагають ЗСУ: з'явилися нові фото бази ППО С-400 у Криму

Точне місцезнаходження ворожих ППО легко вирахувати, кадри потрапляють у соцмережі з геолокацією. Установки стоять на косі між озером Терекли та Чорним морем.

Російські туристи в Криму допомагають Збройним Силам України в деокупації півострова, викладаючи в інтернет фото з геолокацією систем протиповітряної оборони (ППО) С-400. Про це повідомила "Радіо Свобода", проаналізувавши кілька кадрів у соцмережі "ВКонтакті".

"Фотографії дозволяють підтвердити, що йдеться про установки С-400. Вони були зроблені, судячи з геолокації телефону їхнього автора (досить точної, як випливає з міток в інших його постах), за 1,5 кілометра від поля, на косі між Терекли та Чорним морем”, — пишуть автори.

Розслідувач організації OSINT Бенджамін Піттет показав у Twitter фото систем ППО з мережі "ВКонтакті" наприкінці липня з географічними координатами біля Молочного.

[ + – ] Позиції російських ППО вже знають туристи

За допомогою сервісу супутникових знімків Planet.com журналісти розглянули сліди на місці можливого розташування установок ППО з космосу. Активність на ділянці розпочалася не пізніше 15 липня, кількість доріг у полі збільшилась, констатували автори.

[ + – ] Супутник зафіксував сліди на місці можливого розташування установок ППО

Фокус уже писав, як росіянка Марина Гришакова раніше показала в Instagram бази ППО окупантів біля одного з пляжів у Євпаторії. ЗСУ подякували їй за наведення.

Зазначимо, що в Криму останніми днями часто лунають вибухи, які російське командування пояснює внутрішніми проблемами військових. У Джанкойському районі Криму в селі Майське вранці 16 серпня вибухнув склад боєприпасів ЗС РФ.

Цього ж дня вибухи пролунали над російською авіабазою в селищі Гвардійське.

ЗМІ писали, що ставленики Москви — так званий голова Криму Сергій Аксьонов і спікер "Держдуми" півострова Володимир Костянтинов — побоялися за своє життя та залишили Крим у ніч проти 17 серпня.

У штаб Чорноморського флоту в Севастополі 20 серпня вдарив безпілотник. Наступного дня в місті теж чули вибухи.