Российские туристы помогают ВСУ: появились новые фото базы ПВО С-400 в Крыму

Точное местонахождение вражеских ПВО легко вычислить, кадры попадают в соцсети с геолокацией. Установки стоят на косе между озером Тереклы и Черным морем.

Российские туристы в Крыму помогают Вооруженным силам Украины в деоккупации полуострова, выкладывая в интернет фото с геолокацией систем противовоздушной обороны (ПРО) С-400. Об этом сообщила "Радио Свобода", проанализировав несколько кадров в соцсети "ВКонтакте".

"Фотографии позволяют подтвердить, что речь идет об установках С-400. Они были сделаны, судя по геолокации телефона их автора (довольно точной, как следует из меток в других его постах), в 1,5 километрах от поля, на косе между Тереклы и Черным морем", – пишут авторы.

Расследователь организации OSINT Бенджамин Питтет показал в Twitter фото систем ПВО из сети "ВКонтакте" в конце июля с географическими координатами возле Молочного.

[ + – ] Позиции российских ПВО уже знают туристы

С помощью сервиса спутниковых снимков Planet.com журналисты разглядели следы на месте вероятного расположения установок ПВО из космоса. Активность на участке началась не позже 15 июля, количество дорог в поле увеличилось, констатировали авторы.

[ + – ] Спутник зафиксировал следы на месте вероятного расположения установок ПВО

Фокус уже писал, как россиянка Марина Гришакова ранее показала в Instagram базы ПВО оккупантов возле одного из пляжей в Евпатории. ВСУ поблагодарили ее за наводку.

Отметим, что в Крыму последние дни часто звучат взрывы, которые российское командование объясняет внутренними проблемами военных. В Джанкойском районе Крыма в селе Майское утром 16 августа взорвался склад боеприпасов ВС РФ.

В этот же день взрывы прозвучали над российской авиабазой в поселке Гвардейское.

Сми писали, что ставленники Москвы — так называемый глава Крыма Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" полуострова Владимир Константинов побоялись за свои жизни и покинули Крым в ночь на 17 августа.

В штаб Черноморского флота в Севастополе 20 августа ударил беспилотник. На следующий день в городе тоже слышали взрывы.