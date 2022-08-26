"Не може бути й мови": турецька компанія Baykar не має наміру постачати Bayraktar в РФ

Глава компанії Халук Байрактар заявив, що розмір суми, яку може запропонувати Росія, не має значення. Baykar цінує відносини з Україною, та робить внесок у її боротьбу за незалежність.

Турецька компанія Baykar не збирається постачати Росії ударні безпілотники Bayraktar та іншу продукцію. Про це не може бути й мови, хоч би яку суму Москва не запропонувала. Про це заявив голова Baykar Халук Байрактар в інтерв'ю ВВС.

За його словами, розмір суми, яку може запропонувати Росія, не має значення, оскільки компанія цінує відносини з Україною.

"Гроші не є для нас пріоритетом… З Україною наша дружба та співпраця тривають уже багато років. Тому скільки б грошей нам не пропонували, чесно кажучи, не може бути й мови про те, щоб у цій ситуації передати їм їх (безпілотники Москві — ред.). У цей період уся наша підтримка повністю на боці України", — сказав він.

Халук Байрактар додав, що Bayraktar роблять внесок у боротьбу України за незалежність, а компанія Baykar працює над тим, щоб він був внесений "найкращим можливим способом".

"Ніщо не затьмарить нашу співпрацю з Україною, незалежно від того, яку суму буде запропоновано, наша позиція з цього приводу зрозуміла", — додав він.

Нагадаємо, 22 серпня Халук Байрактар розповів про хід будівництва заводу з виробництва БПЛА в Україні. За його словами, зараз Baykar працює над проєктом будівництва підприємства. У планах виробництва досліджувати безпілотні технології, і навіть виготовляти БПЛА наступного покоління Kizilelma.

29 липня в Туреччині заявили, що поки не мають наміру виробляти з Росією безпілотники Bayraktar. Раніше з'явилася інформація, що Володимир Путін запропонував президенту Туреччини Реджепу Ердогану побудувати в Росії завод з виробництва БПЛА та укласти контракт із компанією Baykar.