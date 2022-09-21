Окупанти в Херсоні оголосили про "приєднання" частини Миколаївської області

Посібники російських військ планують хочуть провести "референдум" про входження Херсонської області до складу РФ серед мешканців Олександрівки та Снігурівки.

Related video

Окупаційна адміністрація Херсонської області оголосила про "включення" захопленої російськими військами частини Миколаївської області до складу регіону. Наразі гауляйтери хочуть провести псевдореферендум серед мешканців цього про входження до складу РФ. Про це повідомляє російське агентство "РІА Новини" з посиланням на окупаційного голову Херсонської області Кирила Стремоусова.

За словами посібника окупантів, до нього звернулися так звані представники села Олександрівка та міста Снігурівка.

"Тепер вони як адміністративні одиниці Херсонської області братимуть участь у референдумі", — сказав Стремоусов.

За даними сайту Liveuamap, район Снігурівки контролюється окупаційними військами РФ, тоді як Олександрівка перебуває під контролем Збройних сил України.

Нагадаємо, 20 вересня керівник окупаційної адміністрації Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про проведення "референдуму" про входження регіону до складу РФ із 23 по 27 вересня. На ці дати проведення так званого волевиявлення на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей анонсували бойовики "Л/ДНР". Також псевдореферендум готується і в Запорізькій області.

У ході сьогоднішнього звернення до народу президент РФ Володимир Путін запевнив, що Кремль підтримає підсумки псевдореферендумів на окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни висловили думку, що проведення "референдумів" необхідні Кремлю для самомобілізації росіян. Водночас Путін сьогодні оголосив про початок відсьогодні часткової мобілізації військових запасу.