Оккупанты в Херсоне объявили о "присоединении" части Николаевской области

Пособники российских войск планируют хотят провести "референдум" о вхождении Херсонской области в состав РФ среди жителей Александровки и Снигиревки.

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Оккупационная администрация Херсонской области объявила о "включении" захваченной российскими войсками части Николаевской области в состав региона. Теперь гауляйтеры хотят провести псевдореферендум среди жителей этого о вхождении в состав РФ. Об этом сообщает российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на оккупационного главу Херсонской области Кирилла Стремоусова.

По словам пособника оккупантов, к нему обратились так называемые представители села Александровка и города Снигиревка.

"Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме", — сказал Стремоусов.

Согласно данным сайта Liveuamap, район Снигиревки контролируется оккупационными войсками РФ, в то время как Александровка находится под контролем Вооруженных сил Украины.

Напомним, 20 сентября руководитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо объявил о проведении "референдума" о вхождении региона в состав РФ с 23 по 27 сентября. На эти даты проведение так называемого волеизъявления на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей анонсировали боевики "Л/ДНР". Также псевдореферендум готовится и в Запорожской области.

В ходе сегодняшнего обращения к народу президент РФ Владимир Путин заверил, что Кремль поддержит итоги псевдореферендумов на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Тем временем аналитики Института изучения войны выразили мнение, что проведение "референдумов" необходимы Кремлю для самомобилизации россиян. Вместе с тем Путин сегодня объявил о начале с сегодняшнего дня частичной мобилизации военных запаса.