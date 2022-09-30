Розглянули план визволення територій України: Зеленський провів Ставку Головнокомандувача

На зустрічі з президентом командувачі ЗСУ розповіли про ситуацію на фронті та проаналізували можливі дії російських військ найближчим часом.

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Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача перед терміновим засіданням Ради національної безпеки й оборони. Про це він повідомив на своїй сторінці в Telegram.

На зустрічі були присутні міністр оборони Олексій Резніков, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, голова ГУР Кирило Буданов, глава МВС Денис Монастирський, глава МЗС Дмитро Кулеба, керівники силових відомств, правоохоронних органів і сил логістики, голова Офісу президента Андрій Єрмак і секретар РНБО Олексій Данілов та інші. У форматі відеозв'язку також були командувачі різними оперативними напрямками та підрозділами ЗСУ.

Що обговорили?

Заслухали доповіді командувачів військ на оперативних напрямках;

розглянули подальший план визволення українських територій;

проаналізували можливі дії російської армії найближчим часом;

опрацювали питання забезпечення зброєю і боєприпасами української армії у найбільш гарячих напрямках.

"Ми контролюємо ситуацію. Все буде Україна", — написав Зеленський.

Нагадаємо, 29 вересня Володимир Зеленський анонсував термінове засідання РНБО, яке має відбутися сьогодні, 30 вересня. Цього ж дня у Кремлі мають підписати договори про "приєднання до РФ" тимчасово окупованих українських територій.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що на засіданні буде ухвалено фундаментальні рішення для України. За його словами, підсумки засідання залежать від того, чи Кремль оголосить про анексію українських областей.