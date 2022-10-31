Угода на 3 млрд: Німеччина чекає на дозвіл США на постачання ізраїльських систем ПРО "Хец-3"

Схвалення з боку Міністерства оборони США необхідне, оскільки американське відомство профінансувало більшу частину витрат на розробку та оснащення Ізраїлю цією системою ПРО.

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Пентагон зараз обговорює запити Міністерства оборони Ізраїлю та Міноборони Німеччини на отримання схвалення на продаж системи "Хец-3" (Стріла-3) компанії Aerospace Industry до Німеччини. Вартість складає 3 мільярди євро, повідомляє ізраїльське видання "Калькалист".

Постачання передової ПРО до Німеччини мають здійснюватися в межах спільного комплексу протиракетної та протиповітряної оборони під назвою "Небесний щит Європи", про створення якого 14 європейських країн НАТО та Фінляндія домовилися у жовтні 2022 року. Однак для цього необхідне схвалення з боку американського Міністерства оборони, яке має право вето, оскільки Пентагон профінансував більшу частину витрат на розробку та оснащення Ізраїлю цією системою ПРО.

Зазначається, що спочатку сума угоди становила 2 млрд євро, але зараз сума збільшилася до 3 млрд, що стане для Ізраїлю найбільшою угодою щодо експорту оборонної продукції.

Раніше Вашингтон заблокував постачання цієї системи Південній Кореї, однак у Берліні та Єрусалимі розраховують на те, що в поточній ситуації, на тлі війни в Україні, угоді дадуть "зелене світло".

Німеччина хоче розгорнути системи вже 2025 року. З огляду на стислі терміни виконання замовлення, більшість виробництва, принаймні першої партії, виконуватиметься не у США і Німеччині, а в Ізраїлі.

Що відомо про систему "Хец-3"

Створення "Хец-3" розпочалося понад 10 років тому, а систему офіційно прийняли на озброєння 18 січня 2017 року. Перша серія випробування ПРО відбулася на Алясці у липні 2019 року та пройшла успішно.

"Хец-3" призначена для перехоплення балістичних ракет дальньої дії поза атмосферою, шляхом прямого влучення в ціль (hit-to-kill). Бойова частина ракети не оснащується вибухівкою, осколками і підривником, оскільки ураження цілі досягається завдяки колосальній кінетичній енергії двох об'єктів, що рухаються назустріч з величезною швидкістю. Але такий підхід потребує ідеальної точності перехоплення. Висота перехоплення — до 100 км, при дальності польоту балістичних ракет противника (тобто цілей "Хец-3") від 400 до 2000 км (за іншими джерелами — до 5500 км).

"Хец-3" може ефективно протистояти всій номенклатурі потенційних загроз, через що ПРО є ключовим елементом багатошарової системи оборони Ізраїлю.

[ + – ] Система протиракетної оборони "Хец-3"

Раніше повідомлялося, що, за словами ізраїльського президента Іцхака Герцога, Єрусалим не може постачати в Україну певні системи протиповітряної оборони через наявні обмеження. Однак Ізраїль цілком може надавати військову підтримку Україні, постачаючи нелетальне озброєння.