Україна підтримує ідею республіканців про більший контроль за фіндопомогою США, — пані посол

США виділили Києву цього року майже 50 мільярдів доларів. Українська пані посол Оксана Маркарова заявила про розробку перевірок систем безпеки від НАТО й повну звітність щодо бюджетної підтримки.

Related video

Українська влада підтримує заклики республіканців у Конгресі США про ретельну перевірку американської допомоги. Про це повідомила пані посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю американському телеканалу ABC News.

Київ працює з Вашингтоном на сильній двопартійній основі, і вже є кілька механізмів — перевірка систем безпеки від НАТО й повна звітність щодо бюджетної підтримки, заявила пані посол.

"Ми з нетерпінням чекаємо на продовження та насправді дуже розраховуємо на постійну підтримку Конгресу, особливо у 2023 році", — сказала дипломатка.

[ + – ] Маркарова нагадала про потреби України в посиленні протиповітряної оборони

Маркарова нагадала про потреби України в посиленні протиповітряної оборони. Російська армія за останні два місяці знищила 50% енергомережі масованими ракетними атаками.

"Ми маємо це зупинити. Єдиний для цього шлях — збільшення протиповітряної оборони по всій Україні", — наголосила Маркарова.

ABC News повідомив, що у 2022 році адміністрація президента Джо Байдена та Конгрес виділили Україні майже 50 мільярдів доларів допомоги. До кінця року американські законодавці можуть додати більше заходів підтримки України до програми фінансування уряду.

Заява Маркарової прозвучала на тлі частих закликів Республіканської партії США посилити перевірку грошей і зброї, які отримує Україна. Лідер республіканців Кевін Маккарті вважає, що перш ніж надати Києву карт-бланш на кожен новий запит, треба переконатися, що допомога йде за призначенням.

Нагадаємо, що 13 грудня на конференції в Парижі 46 країн таі24 міжнародні організації ухвалили рішення щодо надання Україні 1 млрд доларів допомоги на період зими.

Американський Конгрес 15 грудня ухвалив закон про оборонний бюджет наступного року, він стане рекордним у розмірі 858 млрд доларів. На військову допомогу Україні із зазначеної суми піде щонайменше 800 млн доларів.

Військові США думають, як передати Україні системи ПРО Patriot і відправити авіабомби малого діаметра. У Кремлі вважають, що такий крок буде черговою провокацією, та погрожують "непередбачуваними наслідками".