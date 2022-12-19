Украина приветствует идею республиканцев о большем контроле за финпомощью США, – посол

США выделили Киеву в этом году почти 50 миллиардов долларов. Украинский посол Оксана Маркарова заявила о разработке проверок систем безопасности от НАТО и полной отчетности по бюджетной поддержке.

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Украинские власти приветствуют призывы республиканцев в Конгрессе США о тщательной проверке американской помощи. Об этом сказала посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью американскому телеканалу ABC News.

Киев работает с Вашингтоном на сильной двухпартийной основе и уже есть несколько механизмов — проверка систем безопасности от НАТО и полная отчетность по бюджетной поддержке, заявила посол.

"Мы с нетерпением ждем продолжения и на самом деле очень рассчитываем на постоянную поддержку Конгресса, особенно в 2023 году", — сказала дипломат.

[ + – ] Маркарова напомнила о нуждах Украины в усилении противовоздушной обороны

Маркарова напомнила о нуждах Украины в усилении противовоздушной обороны. Российская армия за последние 2 месяца уничтожила 50% энергосети массированными ракетными атаками.

"Мы должны это остановить. Единственный для этого путь — увеличение противовоздушной обороны по всей Украине", — подчеркнула Маркарова.

ABC News сообщил, что в 2022 году администрация президента Джо Байдена и Конгресс выделили Украине почти 50 миллиардов долларов помощи. До конца года американские законодатели могут добавить больше мер поддержки Украины в программу финансирования правительства.

Заявление Маркаровой прозвучало на фоне частых призывов Республиканской партии США усилить проверку денег и оружия, которые получает Украина. Лидер республиканцев Кевин Маккарти считает, что прежде чем дать Киеву карт-бланш на каждый новый запрос, надо убедиться, что помощь идет по назначению.

Напомним, что 13 декабря, на конференции в Париже 46 стран и 24 международные организации приняли решение по предоставлению Украине 1 млрд долларов помощи на период зимы.

Американский Конгресс 15 декабря принял закон об оборонном бюджете на следующий год, он станет рекордным в размере 858 млрд долларов. На военную помощь Украине из указанной суммы пойдет не менее 800 млн долларов.

Военные в США думают, как передать Украине системы ПРО Patriot и отправить авиабомбы малого диаметра. В Кремле считают, что такой шаг будет очередной провокацией и грозят "непредсказуемыми последствиями".