"Демілітаризація РФ йде за планом": Резніков висловився про російські удари по Україні

За словами міністра оборони, для знищення ракет, літаків та гелікоптерів Сили оборони використовуватимуть будь-які засоби: від застарілих ПЗРК до сучасних комплексів Patriot.

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Міністр оборони України Олексій Резніков у п'ятницю, 30 грудня, показав відео знищення російської крилатої ракети з ПЗРК "Ігла" та повідомив у своєму твіттері, що Україна продовжить збивати російську техніку.

Резніков заявив, що українські військовослужбовці й надалі знищуватимуть російські ракети та інші літальні апарати будь-якими засобами для захисту своєї території.

"Ми збивали, збиваємо і збиватимемо в небі російські безпілотники, ракети, літаки та гелікоптери. Використовуватимемо все: від старих ПЗРК до сучасних комплексів "Патріот". Ми захищаємо свою землю. Терористична держава демілітаризується "за планом", — написав міністр оборони.

Нагадаємо, 29 грудня військовослужбовці збили одну з ракет, яку російські війська запустили під час масованого обстрілу України.

Того ж дня у Повітряних силах ЗС України заявили, що наступний обстріл може бути масованішим, ніж 29 грудня.

Нагадаємо, українці розповіли, якою бачать перемогу у війні проти РФ. За опитуваннями, 93% не мають сумнівів у перемозі, більшість вважає, що переговори про мир з Москвою неможливі навіть заради порятунку життів.