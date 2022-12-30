"Демилитаризация РФ идет по плану": Резников высказался о российских ударах по Украине

По словам министра обороны, для уничтожения ракет, самолетов и вертолетов Силы обороны будут использовать любые средства: от устаревших ПЗРК до современных комплексов Patriot.

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Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу, 30 декабря, показал видео уничтожения российской крылатой ракеты из ПЗРК "Игла" и сообщил в своем Твиттере, что Украина продолжит сбивать российскую технику.

Резников заявил, что украинские военнослужащие и дальше будут уничтожать российские ракеты и другие летательные аппараты любыми средствами для защиты своей территории.

"Мы сбивали, сбиваем и будем сбивать в небе российские беспилотники, ракеты, самолеты и вертолеты. Будем использовать все: от старых ПЗРК до современных комплексов "Патриот". Мы защищаем свою землю. Террористическое государство демилитаризуется "по плану", — написал министр обороны.

Напомним, 29 декабря военнослужащие сбили одну из ракет, которую российские войска запустили в ходе массированного обстрела Украины.

В тот же день в Воздушных силах ВС Украины заявили, что следующий обстрел может быть более массированным, чем 29 декабря.

Напомним, украинцы рассказали, какой видят победу в войне против РФ. По опросам, 93% не сомневаются в победе, большинство считает, что переговоры о мире с Москвой невозможны даже ради спасения жизней.