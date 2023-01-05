Шукають "навідників": росіяни посилюють репресії на окупованих територіях, – ЦНС

Окупанти затримали десятки мирних жителів на Луганщині, звинувачуючи їх у співпраці з ЗСУ.

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Після серії успішних ударів Збройних сил України по військових базах Російської Федерації на окупованих територіях посилилися репресії місцевого населення. Про це заявили у Центрі національного спротиву.

"Ворог посилює репресивну машину в надії, що якщо депортує або затримає якнайбільше місцевого населення, то удари припиняться", — пишуть у ЦНС.

Повідомляється, що у Каховському районі Херсонської області окупанти здійснили рейд будинками. Людей змушували показувати гаджети, перевіряючи наявність листування з близькими в Україні.

Крім того, російські загарбники заблокували село Титарівка Луганської області. На в'їзді до населеного пункту було затримано кілька десятків місцевих мешканців, підозрюваних у наданні інформації ЗСУ.

Подібна ситуація раніше була зафіксована у сусідньому селі Половінкіне, яке окупанти оточили для проведення "фільтраційних заходів". За підсумками "фільтрації" 30 мешканців села було вивезено до Луганська.

"Росіяни не розуміють, що майже кожен місцевий житель розцінює його як ворога, який разом із розвідданими придбаними іншими шляхами та сучасною технікою поразки робить окупантів приреченими на смерть", — зазначають у ЦНС.

Удари ЗСУ по базах окупантів

2023 року Збройні сили України здійснили серію точкових ударів по місцях дислокації російських військовослужбовців. Так, у ніч із 31 грудня на 1 січня під удар потрапила будівля 19-го профтехучилища в окупованій Макіївці Донецької області.

За даними Управління стратегічних комунікацій при ЗСУ, у Макіївці загинуло близько 400 російських військових та ще 300 отримали поранення. Водночас у Міноборони Росії заявляють про загибель 89 осіб.

Російські Збройні сили також зазнали втрат в окупованому місті Токмак Запорізької області в ніч проти 3 січня. За словами очевидців, загиблих військовослужбовців у чорних пакетах вантажили на КаМАЗи із червоними хрестами.

Ще Фокус писав про удар ЗСУ по так званій "військовій комендатурі" російських військ у місті Василівка Запорізької області 4 січня. Так званий голова окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов підтвердив обстріл. За його словами, у місті було як мінімум 4 "прильоти" з важкого озброєння, ймовірно, з РСЗВ HIMARS.

У зведенні Генштабу від 4 січня також йдеться, що підрозділи ЗСУ завдали точних ударів по місцях розташування військ РФ у населених пунктах Бердянськ, Токмак, Мелітополь, Василівка та Пологи. Таким чином було знищено два склади боєприпасів та близько 10 одиниць бойової техніки. Крім цього, ЗС РФ убитими та пораненими втратили до 260 військових.