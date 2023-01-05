Ищут "наводчиков": россияне усиливают репрессии на оккупированных территориях, – ЦНС

Оккупанты задержали десятки мирных жителей в Луганской области, обвиняя их в сотрудничестве с ВСУ.

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После серии успешных ударов Вооруженных сил Украины по военным базам Российской Федерации на оккупированных территориях усилились репрессии местного населения. Об этом заявили в Центре национального сопротивления.

"Враг усиливает репрессивную машину в надежде, что если депортирует или задержит как можно больше местного населения, то удары прекратятся", — пишут в ЦНС.

Сообщается, что в Каховском районе Херсонской области оккупанты совершили рейд по домам. Людей заставляли показывать гаджеты, проверяя наличие переписок с близкими в Украине.

Кроме того, российские захватчики заблокировали село Титаровка в Луганской области. На въезде в населенный пункт были задержаны несколько десятков местных жителей, подозреваемых в предоставлении информации ВСУ.

Подобная ситуация ранее была зафиксирована в соседнем селе Половинкино, которое оккупанты оцепили для проведения "фильтрационных мероприятий". По итогу "фильтрации" 30 жителей села были вывезены в Луганск.

"Россияне не понимают, что почти каждый местный житель расценивает его как врага, который вместе с разведданными приобретенными другими путями и современной техникой поражения делает оккупантов обреченными на смерть", — отмечают в ЦНС.

Удары ВСУ по базам оккупантов

В 2023 году Вооруженные силы Украины совершили серию точечных ударов по местам дислокации российских военнослужащих. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января под удар попало здание 19-го профтехучилища в оккупированной Макеевке Донецкой области.

Согласно данным Управления стратегических коммуникаций при ВСУ, в Макеевке погибло около 400 российских военных и еще 300 получили ранения. В то же время в Минобороны России заявляют о гибели 89 человек.

Российские Вооруженные силы также понесли потери в оккупированном городе Токмак Запорожской области в ночь на 3 января. По словам очевидцев, погибших военнослужащих в черных пакетах грузили на КаМАЗы с красными крестами.

Еще Фокус писал об ударе ВСУ по так называемой "военной комендатуре" российских войск в городе Васильевка Запорожской области 4 января. Так называемый "глава" оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов подтвердил обстрел. По его словам, в городе было как минимум 4 "прилета" из тяжелого вооружения, предположительно, из РСЗО HIMARS.

В сводке Генштаба от 4 января также говорится, что подразделения ВСУ нанесли точные удары по местам расположения войск РФ в населенных пунктах Бердянск, Токмак, Мелитополь, Васильевка и Пологи. Таким образом были уничтожены два склада боеприпасов и около 10 единиц боевой техники. Помимо этого, ВС РФ убитыми и ранеными потеряли до 260 военных.