"Мета масованого удару досягнута": у РФ визнали атаку по енергетиці України

У Міноборони Росії заявили, що били по об'єктах інфраструктури нібито для того, щоб зірвати перевезення озброєнь і зупинити роботу оборонно-промислового комплексу.

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Окупанти прозвітували про масований ракетний обстріл України 26 січня та заявили, що "мети удару досягнуто". Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Російської Федерації, опублікованому в п'ятницю, 27 січня.

Зокрема, у своїй заяві росіяни визнали, що навмисне били по енергетичній інфраструктурі України. Це робилося нібито для того, щоб завадити роботі оборонно-промислового комплексу.

"26 січня Збройними силами Російської Федерації завдано масованого ракетного удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та морського базування, а також безпілотними літальними апаратами по об'єктах системи енергетики, які забезпечували функціонування підприємств оборонно-промислового комплексу та транспортної системи України", — йдеться в повідомленні МО РФ.

Крім того, однією з причин ракетних ударів окупанти називають зрив постачання озброєнь країнами НАТО.

"Мета масованого удару досягнута. Всі призначені об'єкти уражені. Внаслідок удару зірвано перевезення озброєнь і боєприпасів у райони бойових дій, у тому числі наданих країнами НАТО. Порушено роботу виробничих потужностей підприємств із ремонту й відновлення військової техніки ЗСУ", — стверджують у Міноборони РФ.

Що насправді сталося 26 січня: масований ракетний обстріл України

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у ході ракетного обстрілу 26 січня ворог випустив по території України 55 ракет, 47 із яких збили сили ППО, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий повідомив, що внаслідок масованого удару РФ по Україні 26 січня загинули 11 людей.

Крім того, Фокус писав, що в ході атаки російські війська уразили об'єкт енергетичної інфраструктури в Київській області. У регіоні застосовано екстрені відключення електроенергії.

Спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що три керовані авіаційні ракети Х-59 впали самі, не долетівши до цілі.

Нагадаємо, у ЗСУ розповіли, що ЗС РФ під час масованих обстрілів України цілеспрямовано використовують авіаційні крилаті ракети Х-55 із імітаторами ядерної бойової частини. Так росіяни намагаються виснажити й розосередити українські системи ППО.

27 січня стало відомо про те, що під час масованого обстрілу України 26 січня ЗС РФ вдарили по Києву та Запоріжжю ракетами Х-47 "Кинджал".