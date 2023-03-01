Вибухи в Єйську, літак США над Тайванем та наступ ЗС РФ: головне за ніч 1 березня

Фокус в одному матеріалі зібрав основні події минулого вечора та ночі.

Related video

На аеродромі в російському Єйську чули вибухи, підрозділи ЗСУ знищують до 80% "вагнерівців" на Бахмутському напрямку, у Китаї підняли винищувач через американський літак-розвідник над Тайванем, ЗС РФ готують наступ на Запорізьку та Харківську область, і масований ракетний обстріл. Фокус зібрав в одному матеріалі головні події, що відбулися увечері 28 лютого та в ніч на 1 березня.

Вибухи в районі військового аеродрому у Єйську

Увечері 28 лютого жителі російського міста Єйськ Краснодарського краю чули вибухи у районі військового аеродрому. Повідомлялося, що після двох вибухів спалахнув місцевий склад. За словами радника глави МВС Антона Геращенка, саме з цього аеродрому злітали літаки, які бомбардували схід і південь України.

"Офіційних підтверджень цієї інформації поки що немає, чекаємо і сподіваємося", — написав Геращенко у своєму телеграм-каналі.

Пізніше голова Єйського району Роман Бублик повідомив, що вибухи сталися нібито внаслідок військових тактичних навчань.

"Шановні жителі Єйського району, нагадую, що на території Єйського району проводяться військово-тактичні навчання", — написав Бублик.

Підрозділи ЗСУ знищують до 80% "вагнерівців" на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 28 лютого повідомила, що, незважаючи на жорстокість боїв і перевагу в чисельності живої сили, втрати Збройних сил Росії значно перевищують втрати ЗСУ в Бахмуті. За її словами, українські підрозділи звітують про знищення до 80% "вагнерівців".

Маляр зазначила, що ЗС РФ зіштовхнулися з проблемою деморалізації регулярних військ. Це спонукає російське військове командування відправляти на фронт більше найманців.

"Єдине, що їх зараз зупиняє, це виснаження. Вони нервово шукають резерви для поповнення. Наприклад, вони намагаються запустити в потужному режимі своє військове виробництво. Не все виходить, але вони перейшли на цілодобовий режим роботи. Там різні заходи, до речі, навіть до фізичного впливу на керівників підприємств застосовують", — пояснила Маляр.

Китай підняв винищувач для перехоплення літака ВПС США над Тайванем

Увечері 28 лютого американський телеканал CNN повідомив, що 27 лютого розвідувальний літак ВМС США Boeing P-8 Poseidon пролетів над Тайванською протокою. У своїй заяві представники Сьомого оперативного флоту ВМС США наголосили, що політ проводився відповідно до міжнародного права.

При цьому представник військового командування армії Китайської Народної Республіки полковник Ши І звинуватив Вашингтон у розпалюванні напруженості. Офіцер зазначив, що поява американського літака поставила під загрозу мир та стабільність у Тайванській протоці.

У вівторок, 28 лютого, представники Міноборони Тайваню заявили, що помітили 14 літаків і три кораблі китайських ВМС, причому чотири повітряні судна перетнули неформальну демаркаційну лінію.

У найближчі дві доби можуть бути ракетні удари по Україні, — ОК "Південь"

Увечері 28 лютого керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що нова масована атака ворога може статися протягом наступних двох діб.

"Вони шукають нову тактику, намагаються підібрати спосіб, який буде для них максимально результативним, тому що ті масовані ракетні атаки, які вони проводили до цього, не дали тих результатів, на які вони від них очікували. Результативність роботи нашої ППО виявилася дуже високою і не такою, як вони очікували", — розповіла Гуменюк.

Спікерка командування зазначила, що нова ворожа атака може статися будь-якої миті.

Росія готує умови для наступу в Запорізькій та Херсонській областях, — Генштаб

Згідно з ранковим зведенням Генштабу Збройних сил України від 1 березня, окупаційні війська Росії ведуть оборону в Херсонській та Запорізькій областях. Водночас вони намагаються створити умови для початку наступу на цих двох напрямках.

За інформацією командування, вкотре фіксується евакуація окремих категорій людей з окупованого Криму.

"Останнім часом військовослужбовці російських окупаційних військ, які дислокуються у Перевальному, відправляють свої сім'ї у Росію" , — розповіли у Генштабі ЗСУ.