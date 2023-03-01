Взрывы в Ейске, самолет США над Тайванем и наступление ВС РФ: главное за ночь 1 марта

Фокус в одном материале собрал основные события прошедшего вечера и ночи.

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На аэродроме в российском Ейске слышали взрывы, подразделения ВСУ уничтожают до 80% "вагнеровцев" на Бахмутском направлении, в Китае подняли истребитель из-за американского самолета-разведчика над Тайванем, ВС РФ готовят наступление на Запорожскую и Харьковскую область, и массированный ракетный обстрел Украины. Фокус собрал в одном материале главные события, которые произошли вечером 28 февраля и в ночь на 1 марта.

Взрывы в районе военного аэродрома в Ейске

Вечером 28 февраля жители российского города Ейск Краснодарского края слышали взрывы в районе военного аэродрома. Сообщалось, что после двух хлопков загорелся местный склад. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, именно с этого аэродрома взлетали самолеты, бомбившие восток и юг Украины.

"Официальных подтверждений этой информации пока нет, ждем и надеемся", — написал Геращенко в своем телеграм-канале.

Позже глава Ейского района Роман Бублик сообщил, что взрывы произошли якобы в результате военных тактических учений.

"Уважаемые жители Ейского района, напоминаю, что на территории Ейского района проводятся военно-тактические учения", — написал Бублик.

Подразделения ВСУ уничтожают до 80% "вагнеровцев" на Бахмутском направлении

Замминистра обороны Украины Анна Маляр 28 февраля сообщила, что, несмотря на ожесточение боев и превосходство в численности живой силы, потери Вооруженных сил России значительно превышают потери ВСУ в Бахмуте. По ее словам, украинские подразделения отчитываются об уничтожении до 80% "вагнеровцев".

Маляр отметила, что ВС РФ столкнулись с проблемой деморализации регулярных войск. Это побуждает российское военное командование отправлять на фронт больше наемников.

"Единственное, что их сейчас останавливает, это истощение. Они нервно ищут резервы для пополнения. Например, они пытаются запустить в мощном режиме свое военное производство. Не все получается, но они перешли на круглосуточный режим работы. Там разные меры, кстати, даже до физического влияния на руководителей предприятий, применяют", — пояснила Маляр.

Китай поднял истребитель для перехвата самолета ВВС США над Тайванем

Вечером 28 февраля американский телеканал CNN сообщил, что 27 февраля, разведывательный самолет ВМС США Boeing P-8 Poseidon пролетел над Тайваньским проливом. В своем заявлении представители Седьмого оперативного флота ВМС США отметили, что полет проводился в соответствии с международным правом.

При этом представитель военного командования армии Китайской Народной Республики полковник Ши И обвинил Вашингтон в разжигании напряженности. Офицер отметил, что появление американского самолета поставило под угрозу мир и стабильность в Тайваньском проливе.

Во вторник, 28 февраля, представители Минобороны Тайваня заявили, что заметили 14 самолетов и три корабля китайских ВМС, причем четыре воздушных судна пересекли неформальную демаркационную линию.

В ближайшие двое суток могут быть ракетные удары по Украине, — ОК "Юг"

Вечером 28 февраля руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что новая массированная атака врага может случиться в течении следующих двух суток.

"Они ищут новую тактику, пытаются подобрать способ, который будет для них максимально результативным, потому что те массированные ракетные атаки, которые они проводили до этого, не дали тех результатов, которые они от них ожидали. Результативность работы нашей ПВО оказалась очень высокой и не такой, как они ожидали", — рассказала Гуменюк.

Спикер командования отметила, новая вражеская атака может произойти в любой момент.

Россия готовит условия для наступления в Запорожской и Херсонской областях, — Генштаб

Согласно утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины от 1 марта, оккупационные войска Росси ведут оборону в Херсонской и Запорожской областях. Одновременно с этим они пытаются создать условия для начала наступления на этих двух направлениях.

По информации командования, в очередной раз фиксируется эвакуация отдельных категорий людей из оккупированного Крыма.

"В последнее время военнослужащие российских оккупационных войск, которые дислоцируются в Перевальном, отправляют свои семьи в Россию", — рассказали в Генштабе ВСУ.