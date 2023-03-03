Вибухи в РФ, нова стратегія деокупації Криму та допомога США Україні: головне за ніч 3 березня

Фокус в одному матеріалі зібрав основні події минулого вечора та ночі.

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Київ змінить стратегію звільнення Криму, Україна отримає новий пакет допомоги від США, у Підмосков'ї пролунав вибух, опозиційні ЗМІ РФ підрахували реальну кількість мобілізованих у Росії, а в ГУР МОУ пояснили повідомлення про "українську ДРГ" у Брянській області. Фокус публікує добірку головних подій України та світу, що відбулися у ніч проти 3 березня.

У Московській області пролунав вибух — причини невідомі

У передмісті Коломни близько 21:30 2 березня пролунав потужний вибух, який місцеві жителі чули майже з кожного району міста.

Вночі 3 березня МНС Росії перевірило можливе місце вибуху у місті Коломна та не виявило слідів займання. Також уточнюється, що руйнувань газової та енергетичної інфраструктури внаслідок інциденту не зафіксовано.

Водночас росЗМІ повідомляють, що може йтися про безпілотний літальний апарат. При цьому уламки БПЛА наразі не знайшли.

Україна змінить стратегію деокупації Криму

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов 2 березня заявив, що з урахуванням усіх подій, що відбуваються на території України, необхідно змінити стратегію деокупації Криму.

Так, у березні 2021 року вийшов указ президента Володимира Зеленського "Про стратегію деокупації автономної республіки Крим та міста Севастополь". У документі йшлося, що вирішувати це питання необхідно політико-дипломатичним шляхом. Проте, за словами Данілова, потрібно переглянути стратегію та внести до неї зміни. Після голосування РНБО, президент Зеленський повинен видати або новий указ, або внести зміни до стратегії, що приймалася раніше.

"Нічого конспірологічного немає, ми працюємо з відповідними документами, щоб вони відповідали інтересам нашої країни та відповідали інтересам громадян нашої держави", — розповів Данілов.

У ГУР пояснили повідомлення про "українську ДРГ" у Брянській області

Представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) Андрій Юсов заявив 2 березня, що зіткнення, які того дня відбувалися в Брянській області, — це дії росіян, які вирішили боротися з кремлівським режимом Володимира Путіна.

"Те, що ми сьогодні могли побачити — це реальні громадяни Росії", — заявив Юсов.

Також представник ГУР додав, що місцеві жителі ухвалили рішення боротися з режимом, оскільки російський президент — проблема самої Росії, і громадяни мають право цю проблему вирішувати.

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги

У п'ятницю, 3 березня, США представлять пакет військової допомоги Україні. Про це 2 березня заявив речник Білого дому Джон Кірбі. За словами американського чиновника, допомога Україні буде основною темою розмови між президентом США Джо Байденом та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Лідери двох країн планують зустрітися у Білому домі.

Зазначимо, що конкретної суми допомоги прес-секретар не назвав. Кірбі сказав, що деталі будуть опубліковані згодом. За словами спікера зі стратегічних комунікацій Білого дому, до нового пакету допомоги увійдуть снаряди та боєприпаси до тих видів зброї, які вже є в Україні. Зокрема, до РСЗВ HIMARS.

Кількість мобілізованих у РФ становить не 300 тисяч, а пів мільйона

Кількість мобілізованих у РФ у вересні-жовтні 2022 року становить не 300 тисяч, а 527 тисяч осіб. Це з'ясували журналісти опозиційного видання "Медіазона".

Так, у жовтні 2022 року завдяки певній схемі журналісти стали оцінювати кількість мобілізованих за кількістю термінових весіль, які дозволили мобілізованим громадянам РФ одружитися в день подання заяви без обов'язкових щомісячних очікувань.

"Дані за минулий 2022 рік показують: після офіційного закінчення мобілізації весіль поменшало, але окремі чоловіки з повістками приходять до рацсів досі. Це не свідчення нової хвилі мобілізації — чоловіки одружуються за місцем служби або повертаються додому у звільнення. Нові відомості загсів дозволили уточнити нашу оцінку кількості призваних по всій Росії за активний період мобілізації у вересні та жовтні: понад 527 тисяч людей”, — пояснюють російські журналісти.