Взрывы в РФ, новая стратегия деоккупации Крыма и помощь США Украине: главное за ночь 3 марта

Фокус в одном материале собрал основные события прошедшего вечера и ночи.

Related video

Киев изменит стратегию освобождения Крыма, Украина получит новый пакет помощи от США, в Подмосковье прогремел взрыв, оппозиционные СМИ РФ подсчитали реальное число мобилизованных в России, а в ГУР МОУ объяснили сообщения об "украинской ДРГ" в Брянской области. Фокус публикует подборку главных событий Украины и мира, которые произошли в ночь на 3 марта.

В Московской области прогремел взрыв — причины неизвестны

В пригороде Коломны около 21.30 2 марта прогремел мощный взрыв, который местные жители слышали почти из каждого района города.

Ночью 3 марта МЧС России проверило предполагаемое место взрыва в городе Коломна и не выявило следов возгорания. Также уточняется, что разрушений газовой и энергетической инфраструктуры в результате инцидента не зафиксировано.

Вместе с тем росСМИ сообщают, что речь может идти о беспилотном летательном аппарате. При этом обломки БПЛА пока что не нашли.

Украина изменит стратегию деоккупации Крыма

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов 2 марта заявил, что с учетом всех событий, которые происходят на территории Украины, необходимо изменить стратегию деоккупации Крыма.

Так, в марте 2021 года вышел указ президента Владимира Зеленского "О стратегии деоккупации автономной республики Крым и города Севастополь". В документе говорилось, что решать этот вопрос необходимо политико-дипломатическим путем. Однако, по словам Данилова, нужно пересмотреть стратегию и внести в нее изменения. После голосования СНБО, президент Зеленский должен издать либо новый указ, либо внести изменения в принимаемую ранее стратегию.

"Ничего конспирологического нет, мы работаем с соответствующими документами, чтобы они отвечали интересам нашей страны и отвечали интересам граждан нашего государства", — рассказал Данилов.

В ГУР объяснили сообщения об "украинской ДРГ" в Брянской области

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов заявил 2 марта, что столкновения, которые в тот день происходили в Брянской области — это действия россиян, решивших бороться с кремлевским режимом Владимира Путина.

"То, что мы сегодня могли увидеть — это реальные граждане России", — заявил Юсов.

Также представитель ГУР добавил, что местные жители приняли решение бороться с режимом, поскольку российский президент — проблема самой России, и граждане имеют право эту проблему решать.

Украина получит от США новый пакет военной помощи

В пятницу, 3 марта, США представят пакет военной помощи Украине. Об этом 2 марта заявил спикер Белого дома Джон Кирби. По словам американского чиновника, помощь Украине будет основной темой разговора между президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем. Лидеры двух стран планируют встретится в Белом доме.

Отметим, что конкретную сумму помощи пресс-секретарь не назвал. Кирби сказал, что детали будут опубликованы впоследствии. По словам спикера по стратегическим коммуникациям Белого дома, в новый пакет помощи войдут снаряды и боеприпасы к тем видам оружия, которые уже есть в Украине. В частности, к РСЗО HIMARS.

Количество мобилизованных в РФ составляет не 300 тысяч, а полмиллиона

Количество мобилизованных в РФ в сентябре-октябре 2022 года составляет не 300 тысяч, а 527 тысяч человек. Это выяснили журналисты оппозиционного российского издания "Медиазона".

Так, в октябре 2022 года благодаря определенной схеме журналисты стали оценивать количество мобилизованных по количеству срочных свадеб, позволивших мобилизованным гражданам РФ жениться в день подачи заявления, без обязательных ежемесячных ожиданий.

"Данные за прошлый 2022 год показывают: после официального окончания мобилизации свадеб стало меньше, но отдельные мужчины с повестками приходят в загсы до сих пор. Это не свидетельство новой волны мобилизации — мужчины женятся по месту службы или возвращаются домой в увольнение. Новые сведения загсов позволили уточнить нашу оценку числа призванных по всей России за активный период мобилизации в сентябре и октябре: более 527 тысяч человек", – объясняют российские журналисты.