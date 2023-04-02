"Російська рулетка": експерт пояснив причини частих розривів стволів в артилерії РФ (фото)

На думку Олександра Коваленка, військово-промисловий комплекс РФ не здатний компенсувати велику кількість артилерії, що знищується на місяць, тому в хід йде стара непридатна техніка.

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Майже половина втрат у російській артилерії відбувається через розриви стволу під час пострілу, що вказує на сильне зношування зброї РФ. Про це 2 квітня повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Коваленко виклав фото однієї з пошкоджених гаубиць і пояснив, що стволи артилерійської зброї часто розриваються через зношування.

"Що трапилося з цією російською гаубицею Д-20? Розірвало ствол через вироблення його ресурсу, ще років 40 тому і законсервованого? Або всередині ствола здетонував снаряд, непридатний до застосування, але РФ все одно женуть війська в зону бойових дій, незважаючи на ризики?" — пише він.

Снаряд розірвав ствол гаубиці Д-20 Фото: Telegram

За словами експерта, зараз розриви стволів виводять артилерію РФ з ладу не менше, ніж боротьба з ЗСУ, і вдіяти з цим окупанти нічого не можуть, оскільки "виробництво нової артилерії взагалі в анабіозі, особливо коли йдеться про виплавлення стволів".

Коваленко зазначає, що зняття з консервації артилерійських установок Д-20, Д-30 та іншої номенклатури почалося в Росії ще навесні 2022 року. Аналогічна ситуація і з боєприпасами.

Снаряди, які намагалися не знімати зі зберігання влітку та восени 2022 року, через їх непридатний стан, зараз стали основою поповнення боєкомплектів російських військових підрозділів.

Експерт зазначає, що лише за минулий місяць ЗСУ знищили 290 одиниць ствольної артилерії ворога. При цьому військово-промисловий комплекс Росії не здатний виробляти навіть 10% кількості знищуваної артилерії на місяць.

Інфографіка втрат РФ від Коваленка Фото: Telegram

Зараз Росія змушена знімати більшу частину зброї із консервації. І якщо з весни 2022 року знімалися більш-менш придатні до застосування гаубиці та САУ, то зараз все більше в хід йдуть ті, які належать до непридатних.

"Так, концентрація некондиційної арти та боєкомплектів у російських окупаційних військ лише росте", — пояснює він.

За його словами, гаубиця навіть зі стволом, який виробив свій ресурс, може стріляти, але варто розуміти, що її гармата непередбачувана.

"Крім того, якщо надавати на неї надмірні навантаження, це буде підвищувати відсоток непередбачуваності. Щодо снарядів це взагалі пекельна лотерея — "російська рулетка" з двома патронами в барабані", — підбив підсумки він.

Нагадаємо, на початку січня у Білому домі заявили, що російські війська сильно зменшили кількість нанесень артилерійських ударів по Україні, у деяких місцях цифра скоротилася на 75%.

Також, наприкінці березня, Фокус писав, що в Бахмуті штурмові групи військ РФ зазнають майже цілодобових атак українських артилеристів.