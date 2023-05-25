Успіхи на флангах та зниження атак росіян: у командуванні розповіли про ситуацію в Бахмуті

За словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, заміна "вагнерівців" на регулярні загони ЗС РФ і зменшення кількості атак свідчать про втрати противника та його можливе перегрупування.

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На північному та південному флангах Бахмута українські захисники досягають значних успіхів. Про це у четвер, 25 травня, повідомив у ході брифінгу представник Нацгвардії України (НГУ) полковник Микола Уршалович.

За словами полковника, воїни НГУ на напрямі до Бахмута активно проводять повітряну та радіоелектронну розвідку, щоб виявити області скупчення противників та їхньої військової техніки. Захисники також успішно знищують станції радіолокацій і протидіють засобам радіоелектронної боротьби, що застосовуються окупантами.

Таким чином, службовці Нацгвардії надають підтримку іншим підрозділам Сил оборони, які активно просуваються вперед на північному і південному флангах Бахмута.

Полковник також зазначив, що бійці на Лиманському напрямі успішно утримували передній край оборони у районі Серебрянського лісництва. На Сіверському напрямку бійці Нацгвардії здійснюють штурм позицій російських збройних сил поблизу східної околиці Білогорівки.

Росіяни замінили "вагнерівців" у Бахмуті на регулярні частини ЗС РФ

Як розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр у своєму Telegram-каналі, на Бахмутському напрямку артилерійськими обстрілами ворог намагається зупинити наше просування флангами.

"Наразі ворог підтягує додаткові підрозділи на фланги для посилення", — розповіла Маляр.

За словами заступника міністра, у передмісті Бахмута ворог замінив підрозділи "Вагнера" на армійські регулярні загони. У самому місті Бахмут зараз залишаються російські найманці.

"Наші війська контролюють околиці міста у південно-західній частині в районі "Літак", — резюмувала Маляр.

Кількість атак Росія на Бахмутському напрямі знизилася

Представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий відзначає зниження атак загарбників у Бахмуті після заяви голови ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина про виведення "вагнерівців" з міста.

В ефірі "24 канали" Череватий повідомив, що вже третій день поспіль противник виявляє меншу активність у безпосередніх атаках.

"За цей період відбулося всього два бойові зіткнення, у той час, як у попередні дні їх було три. Однак вони продовжують обстрілювати наші позиції — за цю добу вони атакували нас 332 рази із застосуванням стрілецької та реактивної артилерійської зброї. Був скоєний один авіаналіт. В результаті зіткнень було знищено 87 окупантів, 131 отримав поранення", — розповів Череватий.

Спікер також повідомив, що Силам оборони вдалося знищити на Бахмутському напрямку бойову машину піхоти, сім гармат, дві самохідні гаубиці "Мста", п'ять гаубиць Д-30, два протитанкові ракетні комплекси, безпілотник "Орлан-10" та п'ять польових складів з боєприпасами.

"Ми ясно бачимо зниження атак, можливо, це пов'язано з перегрупуванням противника. Ми завдали їм значних втрат і вони потребують часу для відновлення. Ми ще не знаємо, які підрозділи та в якому обсязі їх замінюватимуть. Для верифікації цієї інформації нам знадобиться деякий час", — зазначив Череватий.

Нагадаємо, 25 травня Євген Пригожин, засновник ПВК "Вагнер", оголосив про початок відведення найманців із Бахмута. Бойовики вирушать на процес перепідготовки до 1 липня, тоді як регулярні війська ЗС РФ прибудуть на зміну їм, щоб зайняти позиції в Бахмуті.

Також 25 травня Сергій Череватий заявив, що у Пригожина на руках знаходяться регулярні звіти про втрати та розвідувальні дані, які ясно вказують на необхідність покинути Бахмут.