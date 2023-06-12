Безкровна перемога: мистецтво перехоплення ланцюжків постачання

Декілька років тому в американському винищувачі F-35 виявили компонент китайського виробництва, що викликало переполох у Штатах. Це було черговим доказом, наскільки нині вразливі сучасні технології в умовах глобалізації.

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Армія США із занепокоєнням спостерігала за тим, як у лавах повстанців на Близькому Сході поширюються малогабаритні й дешеві безпілотники. У відповідь на їхнє поширення та зростання ризиків для американських сухопутних військ армія США доручила Групі з асиметричних бойових дій, а пізніше — Управлінню із системних загроз, закупити аналогічні дрони для проведення тренувань із боротьби з БПЛА. Водночас групи бойовиків купували комплекти дистанційно керованих літаків і комерційні безпілотники на онлайн-платформах на кшталт китайської Alibaba через підставні компанії та посередників. Придбані компоненти або дрони переправляли посередникам, а потім вони потрапляли до рук бойовиків. У зоні конфлікту звичайні на перший погляд іграшки й деталі модифікувалися для доставки вибухівки, спростовуючи традиційні уявлення про перевагу в повітрі. "Червоній команді" потрібно було наздоганяти супротивників, і вона також почала масові закупівлі, використовуючи підставні компанії та підрядників. Але після цього сталося дещо дуже цікаве.

Фокус переклав статтю Тревора Філліпса-Левіна про те, як можна протистояти перехопленню ланцюжка поставок.

Ненаситний апетит армії до безпілотників і деталей для комплектування змінив ланцюжки постачання та способи створення БПЛА повстанцями. Оскільки на онлайн-платформах звичайні компоненти планера були розпродані, групи бойовиків не могли закуповувати їх у значних кількостях. Колишній підрядник проєкту розповів, що виробництво озброєних безпілотників різко скоротилося, коли американські військові розпочали кампанію з боротьби з БПЛА на театрі воєнних дій. Зусилля армії США з оснащення "червоної команди" для боротьби із загрозою БПЛА, з якою вона зіткнулася на Близькому Сході, мимоволі призвели до перехоплення компонентів зброї бойовиків. Армія США перекроїла ринок, перехопивши ланцюжок постачання та не зробивши жодного пострілу.

Ця мимовільна перемога була недовгою, оскільки повстанські угруповання почали адаптувати й виготовляти свої власні безпілотники або знайшли заміну важкодоступним деталям. Проте використання відкритого ринку вказало на унікальний спосіб зірвати поточну діяльність повстанців. У 2015 році Transportation Journal опублікував статтю під назвою "Перехоплення ланцюжка постачання як зброя протистояння". У статті визнається, що "жорстка конкуренція" неминуча, якщо противник може розгорнути свої ресурси в бажаному масштабі. Однак відомство може уникнути цієї протидії, ефективно маніпулюючи ланцюжками постачання супротивника, — це й називається "перехопленням ланцюжка постачання".

Міністерство оборони має розглядати перехоплення ланцюжка постачання на відкритому ринку як ефективний засіб війни. Оперативним планувальникам необхідно детально вивчити ланцюжки постачань противника, щоб визначити можливості для розгортання та застрахуватися від аналогічної атаки. Для виконання цього завдання відомствам варто залучити до своїх лав фахівців із постачання, поставивши їх разом із військовослужбовцями інших спеціальностей. Із огляду на реальні побоювання щодо компрометації критично важливих ланцюжків постачання, залучати фахівців із постачань необхідно на тактичному й оперативному рівнях бойових дій, а не тільки для зниження ризиків у комерційній галузі.

Перехоплення ланцюжків постачання

Переслідування та знищення ліній постачання шляхом прямої атаки — стара практика ведення війни. Ганнібалу довелося відтягнути ресурси від наміченого розграбування Риму для захисту силової бази Карфагена після блискучого маневру римлян, що затримало та в кінцевому підсумку зупинило його просування. Адольф Гітлер намагався використовувати підводні човни для потоплення суден союзників під час битви за Атлантику, щоб заморити Британію голодом. Україна використовувала ракетні системи, безпілотники та саботаж для нанесення ударів по складах боєприпасів, залізничних верфях і мостах, щоб підірвати військову міць Росії.

Ланцюжок постачання винищувача F-35 Фото: lockheedmartin.com

Але що, якщо країна може підірвати боєздатність ворога, просто скупивши на відкритому ринку весь запас критично важливого компонента? У "Мистецтві війни", інтерпретації тексту Сунь-Цзи, безкровні перемоги є наріжним каменем його філософії ведення війни — перемоги без бою. Ланцюжки постачання є критичними точками тиску, які можуть швидко паралізувати військову машину, і маніпулювання ними для придушення противника, схоже, відповідає головному постулату Сунь-Цзи. Стратеги думають про атаки на ланцюжки постачання з ентузіазмом і тривогою. Закон CHIPS дає змогу США та їхнім союзникам забезпечити доступ до найважливіших напівпровідників, які використовуються майже в кожному сучасному гаджеті й системі озброєнь під час війни або в період нестабільності. Але цей самий закон є і способом зміцнення цілісності ланцюжка постачання для захисту від реальних або уявних побоювань атаки з боку постачальників із Китаю. Цей страх вкорінений у переконанні, що Китай може використовувати електроніку вітчизняного виробництва для компрометації критично важливих систем або блокування постачання під час кризи.

Розробка кампанії з перехоплення ланцюжка постачання

Мета перехоплення — "перешкодити противнику придбати, перемістити або перетворити критично важливі ресурси", щоб отримати військову перевагу, не дозволивши "ворогу використовувати ресурси в потрібний для нього час". Існує чотири стратегії перехоплення ланцюжка постачання:

затримати,

відволікти,

порушити;

знищити здатність суперника розгорнути свої ресурси.

Стратегії затримки та зриву мають схожі визначення. Затримка змушує противника обирати альтернативний варіант, який забезпечує затримку тактичного або оперативного значення. Суть стратегії полягає в тому, щоб "викликати споживання ресурсів або можливостей, які є критичними для операцій суперника". Це краще пояснити за допомогою гіпотетичного сценарію. Скажімо, країна укладає вигідну угоду з великим зарубіжним виробником нафти й отримує пріоритет у постачанні порівняно з конкурентом. Не маючи можливості повністю задовольнити внутрішнє споживання, конкурент починає виснажувати свої стратегічні запаси нафти, що підриває його здатність до самозабезпечення під час кризи.

Стратегії зриву роблять процес непередбачуваним і змушують реагувати. Вони перешкоджають розгортанню ресурсів так, як цього бажає противник, — наприклад, змушуючи розгортати меншу кількість обладнання в незручному місці. Стратегії руйнування спрямовані на знищення частини ланцюжка постачань, щоб "повністю позбавити противника можливості постачати себе найважливішими ресурсами". Знищити здатність противника розгортати свої ресурси за допомогою перехоплення ланцюжка постачання можливо, але це залежить від термінів. Виявлення та протидія з боку противника — лише питання часу.

Існує чотири стратегії перехоплення ланцюжка постачання Фото: US Army

Раптове збільшення попиту за межами нормальних коливань — це шоковий попит, на який постачальник не може відреагувати достатньо швидко. Поки постачальник аналізує новий сплеск попиту й коригує виробництво для його задоволення, відбувається руйнування ланцюжка постачання противника. Однак ланцюжок постачання рано чи пізно відновлюється, оскільки знаходяться альтернативні джерела, а додаткове виробництво постачальника поповнює запаси. У випадку з повстанцями в Сирії та Іраку й "червоною командою" армії США нездатність забезпечити ресурсами критично важливі компоненти "зірвала" виробництво безпілотників повстанців на короткий час. Однак через деякий час, коли було знайдено замінники або обхідні шляхи, наслідки для бойовиків звелися до затримок і збоїв замість припинення виробництва безпілотників.

Визначення векторів розгортання

Для того щоб перехоплення ланцюжка постачання порушило діяльність противника, компонент або матеріал повинен мати вузьку базу постачальників, контрольовану незалежними третіми сторонами. Іншими словами, постачальник не відмовлятиметься від замовлення однієї сторони на користь іншої, оскільки він працює на вільному ринку. У багатьох випадках Сполучені Штати використовують санкції, щоб спробувати сформувати цей ринок шляхом введення санкцій за певні види торгівлі. Мета полягає в тому, щоб дестимулювати поведінку вільного ринку. Для ефективності санкцій також необхідне широке визнання. Обмеження ринків негативно позначається на постачальниках. Наприклад, американська супутникова промисловість втратила значну частку ринку на користь європейських конкурентів після того, як Міжнародні правила торгівлі зброєю обмежили продаж супутникових компонентів американського виробництва. На відміну від цього, перехоплення ланцюжка постачання працює в межах вільного ринку. Це робить таке перехоплення швидшим у розгортанні, менш руйнівним для постачальників і, отже, менш імовірно, що воно викличе заперечення з боку промисловості й урядів за межами цільової організації.

В ідеалі компоненти або матеріали, що перехоплюються, є трудомісткими, такими, що вимагають запатентованих знань або передових виробничих процесів. Такі характеристики створюють високі бар'єри для входу на ринок для виробників-замінників, оскільки вони повинні набути необхідних знань і дорогої інфраструктури. Через складність і вимоги до ресурсів такі компоненти і їхніх постачальників непросто замінити, що уповільнює реакцію ринку на зміни попиту. Хорошим прикладом тут є суднобудівна промисловість. Припустимо, що компанія "А" виробляє спеціалізований морський двигун, який використовується на військових кораблях, де замовлення клієнтів у середньому становлять близько п'яти на місяць. Інша компанія "B" виробляє три двигуни щомісяця. Щоб врахувати коливання попиту, компанія "А" виробляє шість двигунів щомісяця, що являє собою максимальну продуктивність заводу без значних і трудомістких інвестицій. Непродані двигуни потрапляють у складські запаси.

В ідеалі, компоненти або матеріали, перехоплення для припинення ланцюга поставок, є трудомісткими, які потребують запатентованих знань чи передових виробничих процесів

Суднобудівна промисловість виробляє дев'ять морських двигунів щомісяця та продаватиме двигуни будь-якому клієнту, який зможе заплатити за них. Тепер припустимо, що між двома країнами розгортається конфлікт через суверенітет над одним із островів, і одна з них використовує спеціалізовані морські двигуни обох вигаданих компаній для свого військового корабля. Обидві країни визнають, що військово-морська міць матиме першорядне значення для вирішення конфлікту. Одна країна вже має значний військово-морський флот, а інша займається його будівництвом. Щоб не дати суперникові зрівнятися з нею у військово-морській могутності, країна з більшим флотом закуповує весь запас двигунів, блокуючи їх постачання на кілька місяців. Мета полягає в тому, щоб затримати здатність держави, що зростає, розгорнути сили в кількості й за терміни, необхідні для боротьби з іншою країною. В умовах кризи такі затримки можуть виявитися вирішальними.

У наведеній вище ілюстрації йшлося про суднобудівну промисловість, яка потребує трудомістких спеціальних деталей, як-от суднові двигуни, гребні гвинти й гребні вали. Попри те, що Китай має одну з найбільших суднобудівних потужностей у світі, він, як і раніше, суттєво залежить від імпорту суднових двигунів і гребних гвинтів. Багато з цих компонентів постачаються з Європи. Дані за 2021 рік показують, що Німеччина є найбільшим експортером суднових двигунів. Для порівняння, Китай був найбільшим у світі імпортером суднових двигунів. На деяких китайських ракетних есмінцях Luyang III навіть було виявлено німецькі двигуни.

ВМС США мають власний ливарний завод для виготовлення спеціальних гребних гвинтів для підводних човнів. Однак американські верфі здебільшого імпортують гребні гвинти, як і конкуруючі верфі в Китаї. За збігом, Німеччина також є головним експортером морських гребних гвинтів. Така залежність показує потенційний вектор атаки і вразливість для Китаю і США. Німеччина являє собою концентровану базу постачальників, які займають значну частку ринку критично важливих компонентів.

Індустрія безпілотників надає інші можливості для перехоплення. Багато компонентів комерційних і любительських безпілотників, включно з контролерами, оптикою, двигунами та каркасами, виробляються в Китаї. Ці компоненти можна знайти на онлайнових торгових майданчиках, таких як Alibaba. Коли армія США здійснила масові закупівлі компонентів для безпілотників, щоб почати свої програми з боротьби з БПЛА, попит перевищив звичайні коливання, і запаси виснажилися швидше, ніж їх можна було замінити. Через роки Україна провела аналогічну операцію проти Росії.

Перехоплення ланцюжка постачання під час великомасштабних бойових дій

У перші дні вторгнення Росії в Україну були добре відомі можливості протитанкових ракет типу Javelin. Із перебігом війни широкого поширення набули кадри ударів безпілотників, спочатку з турецьких TB2, а потім із цивільних дронів, таких як DJI Mavic. Оскільки повітряний простір України виявився смертельно небезпечним для українських і російських ВПС, обидві сторони покладалися на малі безпілотники. Частина цих безпілотників — дрони з видом від першої особи. Розроблені для перегонів, ці безпілотники дешеві та можуть бути побудовані на основі наборів або схем із інтернету. Україна поєднала ці дрони з боєприпасами, такими як реактивні гранати, і використовувала вид від першої особи, щоб вручну запускати отримані дрони-камікадзе в цілі.

Готуючись до майбутнього наступу, Україна почала активні закупівлі компонентів безпілотників із видом від першої особи у світових постачальників. За деякими оцінками, загальний обсяг закупівель України склав від 50 до 100 тисяч одиниць. Російські Telegram-канали свідчать про крайню стурбованість майбутніми ройовими атаками, а також про перегони з придбання аналогічного потенціалу для застосування проти України. У минулому Росія вже використовувала безпілотники з видом від першої особи для атак на українські позиції. Головною причиною занепокоєння Росії є очевидна неефективність наявних систем ППО проти невеликих безпілотників, особливо коли їх запускають у великій кількості й вони перебувають поза зоною дії систем РЕБ.

Переважна кількість компонентів безпілотників із видом від першої особи постачають із Китаю. З огляду на те, що, за деякими російськими оцінками, майже всі світові поставки компонентів для безпілотників з видом від першої особи нещодавно закупила Україна, Росія не може розгорнути подібний потенціал у найближчій перспективі. Отже, Україна може стати першою країною, яка успішно перехопила ланцюжок постачання супротивника, що веде великомасштабні бойові дії. У результаті в Росії залишаються в основному оборонні можливості і потужна зброя для контратаки.

Перехоплення Україною являє собою ідеальний сценарій, коли закуплені матеріальні засоби використовуються безпосередньо проти противника; однак це не обов'язкова умова. Просто не давши можливості розгорнути їх ворожим силам, можна теж досягти бажаного результату. У цьому прикладі Україні вдалося зірвати і відкласти здатність Росії найближчим часом розгорнути аналогічний потенціал, відвернути дорогоцінні ресурси від військових зусиль на захист від безпілотників і порушити її військові плани.

Зворотна уразливість

Делікатність військових програм і державні норми вимагають від оборонних компаній підтримувати прозорість не менше ніж на шести-семи рівнях. Це охоплює рівні виробника компонента, виробників кожного субкомпонента, що становить більший компонент, постачальників субкомпонентів і їхніх постачальників. Іноді цього недостатньо, про що свідчить виявлення в ланцюжку постачань двигунів для F-35 магніту, що містить сплав, вироблений китайською компанією. Хоча цей епізод було оцінено як такий, що не становить загрози для F-35, він продемонстрував складність пошуку вітчизняних або схвалених постачальників критично важливої сировини. Подібні моменти стимулювали спроби Америки відродити вітчизняну розробку рідкоземельних металів. Навіть якщо країна може задовольнити свої потреби у трудомістких компонентах, все одно існує ризик перехоплення ланцюжка постачання сировини.

У ланцюжку постачання F-35 виявляли китайську деталь Фото: pinterest.com

Виявлення та зниження ризиків у ланцюжку постачання створюють величезний попит на випускників факультету управління постачанням у приватному секторі. Виходячи з реалізованих і потенційних наслідків для національної безпеки, уряд США також має активно наймати таких фахівців. Порушення ланцюжків постачань безпілотників, про яке йшлося в попередніх прикладах, ясно показує: ланцюжки постачань — це тактичний фронт далеко від реальних географічних місць воєнних дій, а фахівці з постачань виступають першою лінією оборони.

Диверсифікована і глобальна економіка представляє унікальні вектори атак із відносно низьким ризиком і вказує на вразливості офшорних ланцюжків постачання. Держави володіють ресурсами і бюджетами, здатними впливати на цілі галузі промисловості, що може призвести до тяжких наслідків для їхніх супротивників. Перехоплення ланцюжків постачання на відкритому ринку дає змогу досягти бажаних результатів без бойових дій або політично небезпечних санкцій. Використання підставних компаній і довірених осіб заплутує наміри і приховує справжнього замовника. У цьому полягає привабливість і низький ризик дій у "сірій зоні". З огляду на те, що щонайменше два успішні приклади перехоплення постачань уже мали місце в зонах бойових дій, американські військові планувальники повинні звернути на це увагу і шукати можливості для розгортання. Водночас необхідно подбати про те, щоб наша оборонна промисловість не виявилася настільки ж вразливою для подібної атаки. Для цього планувальники та уряд повинні набирати персонал, який розуміється на управлінні ланцюжками постачання, і залучати випускників із цієї дедалі важливішої спеціальності.

Про автора

Тревор Філліпс-Левін — військово-морський льотчик та інструктор із ближньої авіаційної підтримки в Центрі розвитку бойових дій військово-морської авіації. Він отримав ступінь магістра ділового адміністрування в галузі аерокосмічної та оборонної промисловості в Університеті Теннессі. Радник із розробки озброєних малих безпілотників у межах угоди про спільні дослідження і розробки.

Авторка дякує доктору Джону Е. Беллу та доктору Бену Скіпперу з факультету управління постачанням Коледжу бізнесу Гаслама Університету Теннессі за допомогу в написанні цієї статті. Тейлор Абінгтон, генеральний директор компанії Abington Aviation Consulting, надав інформацію про застосування безпілотників повстанцями.