20 км траншей, укріплення та мінування: в ЗСУ розказали, як готували Бахмут до оборони

Готувати оборону Бахмута почали ще під час боїв за Сєвєродонецьк та Лисичанськ, створювалися укріплення та мінне загородження. Однак раніше боєць ЗСУ в інтервʼю журналістам казав, що вириті траншеї не є готовою позицією.

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Готувати операцію з оборони Бахмута почали ще під час боїв за Лисичанськ та Сєвєродонецьк Луганської області. Про це повідомив спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Наказ про організацію оборони Бахмута підписали ще в липні 2022 року. За словами Череватого, в липні також сформували та узгодили план підготовки Бахмута до оборони. Були створені внутрішні та зовнішні рубежі оборони населеного пункту.

Заявляється, що для підготовки оборони створили систему траншей, загальною протяжністю у 20 км. Окрім цього було зроблено багато місць для ведення вогню й інших оборонних споруд. Для створення укріплень залучили підрозділи ЗСУ, ДПСУ, а також обласні військові адміністрації. Окрім цього створили систему мінування, з понад 5 тисяч мін, а також засоби загородження у вигляді колючої проволоки загальною довжиною понад 15 км.

"Саме завдяки успішній оборонній операції, українські воїни змогли знешкодити вбитими та пораненими щонайменше 81 тисячу бойовиків "Вагнер", — заявив Череватий.

Що відомо про захист Бахмута

На початку травня ротний 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ на позивний "Фока" в інтервʼю "Українській правді" заявив, що Бахмут недостатньо укріплювали.

"Я б повірив, що це реально фортеця-Бахмут, що є реально якісь плани, якби її будували. Готували позиції для захисту: робили проломи в будівлях. В це б я повірив", — заявив "Фока".

За його словами, за 8 місяців боїв можна було залити все бетоном, бо позиція, яку викопав екскаватор — це не є укріпленням. Такі траншеї треба обладнати додатково. Тому, на його думку, Бахмут тримався завдяки життю бійців.

Відео з таймкодом

Окрім цього в "УП" заявляли, що вони неодноразово чули від бійців з Бахмута, що там не було підготовлених позицій для оборони.

Під час пресконференції Володимира Зеленського з нагоди Дня журналіста, воєнна кореспондентка "УП" запитала, чому не готували Бахмут до оборони. На це український президент заявив, що на Бахмутський напрямок командування направляло усе найкраще, що отримувала Україна: артилерійські снаряди Excalibur, САУ Caesar, 155-мм артилерію, РСЗВ HIMARS.

"Укріплюються входи в місто – так, але це інші речі. Бахмут не готували до повномасштабної війни, Бахмут – це одне містечко, але там зустрілися такі сили… І зрозуміло, що Бахмут візьме на себе функцію магніта – у цьому вся історія", — сказав Зеленський.

Відео з таймкодом

Нагадаємо, 8 червня пресслужба 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ розказали про наступ на Бахмутському напрямку.

7 червня Ганна Маляр заявила, що Сили оборони просунулись на відстань до кілометра на Бахмутському напрямку.