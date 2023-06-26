Великий покупець: Алжир зміцнює свою ППО за рахунок російських комплексів Тор-М2К, — ЗМІ

За рахунок постачань із Росії Алжир ще більше зміцнює позиції країни в регіоні. Москва ж, зі свого боку, намагається зміцнювати тісні відносини з африканською країною в оборонній сфері.

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Протягом кількох років Алжир налагодив тісну співпрацю з Росією в оборонній сфері. Останнім часом африканська країна стала великим покупцем російського озброєння, за рахунок чого серйозно зміцнила свою протиповітряну оборону за допомогою таких систем як "Панцир-С1", "Бук-М2". Тепер же уряд звернув увагу на ЗРК Тор-М2К, повідомили 26 червня оглядачі Army Recognition.

У матеріалі наголошується, що Алжир був великим покупцем російської військової техніки. Збройні сили країни придбали низку російських озброєнь, зокрема бойові літаки, танки, артилерійські системи та системи ППО. Ці угоди зі зброєю допомогли модернізувати військовий потенціал Алжиру та підвищити його обороноздатність.

Нещодавно Москва продала кілька зенітно-ракетних комплексів Тор-М2К на базі шасі МЗКТ-6922, розробленому білоруською компанією МЗКТ. Відповідні кадри були опубліковані у Twtter.

Крім того, Алжир і РФ провели спільні військові навчання для підвищення оперативної сумісності й обміну знаннями і досвідом, пишуть автори публікації. Ці навчання надали обом країнам можливість розширити військове співробітництво та зміцнити двосторонні зв'язки.

Коротко про Тор-М2К

Тор-М2К — експортний варіант російського зенітно-ракетного комплексу Тор-М2. Він базується на білоруському високомобільному колісному шасі МЗКТ-6922 з колісною формулою 6х6, яке замінює гусеничне шасі ГМ-5955, що використовується в стандартному Тор-М2.

Комплекс призначений для перехоплення та знищення широкого спектра сучасних повітряних загроз: літаків, гелікоптерів, БПЛА, цілої низки ракет і керованих боєприпасів. Він гарантує безпеку як стаціонарних, так і мобільних об'єктів у разі, коли системи ППО дальнього та середнього радіусу дії це зробити нездатні.

На озброєнні комплексу перебувають 8 зенітних ракет вертикального запуску 9M331, які уражають ціль на дальності 15 км і можуть досягати висоти 10 км.

Для приведення в готовність до стрільби потрібно всього 3 хвилини. Система здатна відстежувати до 48 цілей і може уражати 4 з них одночасно.

"Постачання систем Тор-М2К є значним кроком у програмі модернізації збройних сил Алжиру, що ще більше зміцнює позиції країни в регіоні", — підсумували оглядачі.

Нагадаємо, у лютому Росія надала Індії зенітно-ракетні системи С-400. Так Москва виконує умови контракту з постачання п'яти комплектів С-400 на 5,43 млрд доларів, який було підписано ще у 2018.