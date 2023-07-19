Окупанти веліли археологам довести "історичну приналежність" Херсонеса до РФ, — ЦНС

Як зазначають в українському підпіллі, росіяни хочуть нівелювати історію кримських татар, представивши її як "незначний етап" в історії півострова.

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На території тимчасово окупованого Кримського півострова ведуться розкопки давньогрецького міста Херсонес. Про це пише Центр національного опору (ЦНС) 19 липня.

Повідомляється, що росіяни та колаборанти займаються розкопками під наглядом військовослужбовців ЗС РФ. За даними українського підпілля, перед археологами було поставлено завдання довести "приналежність міста до Росії".

"Щось подібне півострів проходив за часів другої світової війни, коли на півострові проводили розкопки нацисти, які тоді шукали докази, що Крим суто німецька земля, де раніше панувала Готська держава", — зазначили в підпіллі.

У ЦНС також заявили, що в такий спосіб російські окупанти хочуть не тільки "обґрунтувати своє право" на територію Криму, а й нівелювати історію кримських татар як "незначний етап" в історії півострова.

У підпіллі припускають, що з цією метою росіяни можуть навмисно знищувати грецьку спадщину в Криму, вивозячи артефакти з Херсонеса на територію своєї країни.

Нагадаємо, що 6 липня Спілка архітекторів України та Центр національного спротиву повідомили про незаконні розкопки в Херсонесі. Зокрема, російські археологи з Інституту історії матеріальної культури Російської академії наук у Санкт-Петербурзі виявили там кам'яний мавзолей античності.

Раніше, 24 травня, також стало відомо про те, що в Севастополі окупанти влаштували виставку вкрадених артефактів із музею-заповідника "Кам'яна Могила" під Мелітополем. У "Херсонесі Таврійському" показали 120 справжніх археологічних артефактів.

За даними представництва президента України в Криму від 23 травня, російські окупанти розграбували музей-заповідник "Херсонес Таврійський" і вивезли артефакти на територію РФ. Із Криму вони, можливо, могли вивезти золоті вироби часів Візантійської імперії.