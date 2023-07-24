Незаконно мобілізували: адвокат розповів, як довести ТЦК своє право на відстрочку (відео)

За словами юриста Ростислава Кравця, законні підстави для отримання відтермінування прописані у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

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В Україні триває загальна мобілізація у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Однак варто зазначити, що існують деякі категорії військовозобов'язаних, які мають право отримати відстрочку від призову на законних підставах. Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець на своєму YouTube-каналі.

За словами юриста, якщо співробітники військкомату не враховують законні підстави для надання відстрочки від мобілізації, необхідно дотримуватися певних дій. Він також нагадав, що ці підстави для відтермінування прописані у статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

"Якщо ви готові відстоювати свої права, ви можете підготувати нотаріально завірені документи, що підтверджують право на відтермінування та звернутися до адвокатів. Вони відправлять відповідні запити щодо отримання дозволу на відстрочку від мобілізації. ТЦК нормально до цього ставляться і коли бачать адвокатів, то дають відповідні згоди без проблем. Можуть тільки попросити додаткові документи, які потрібно надати", — пояснив він.

Крім того, адвокат згадав про додатковий варіант дій. Якщо у людини є законне право на відстрочку від мобілізації, але вона не бажає з'являтися особисто до військкомату, то їй надається можливість надіслати всі необхідні підтверджувальні документи письмовим шляхом.

"Якщо в ТЦК не приймають документи і лист відмовляють — не реагуйте. Додайте додаткові документи, поясніть, що дії ТЦК неправомірні, але до суду звертатися не варто. Це дуже довгий процес і подання позову до суду жодним чином не зупиняє мобілізацію. Якщо в ТЦК самі склали адміністративний протокол і самі подали на вас до суду — не нервуйте. Вам буде набагато легше оскаржити його, ніж звернутися до суду першими", — підсумував він.

Нагадаємо, 14 липня повідомлялося, що зміниться вже з 1 серпня в мобілізації строковиків. У Кабміні заявили, що з 1 серпня строковики за бажанням можуть бути мобілізовані, але за певних умов.

Крім того, українським чоловікам розповіли про реальне покарання для ухильників. Для тих, хто вирішив уникнути вручення повістки, існує два види відповідальності: адміністративна та кримінальна. Обвинувачені можуть відбутися штрафом, а деяким загрожує реальний термін.