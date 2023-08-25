"$10 000 з людини": в Одесі затримали співробітника ВЛК та двох його спільників (фото)

За даними правоохоронців, ухилянти отримували висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я і могли вільно виїжджати з території України за кордон.

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В Одесі правоохоронці затримали співробітника військово-лікарської комісії одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), а також двох його спільників. Вони сприяли незаконному переправленню чоловіків через державний кордон України, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, адвокат столичного регіону, співробітник ВЛК і двоє пособників, організували масштабну схему з виготовлення документів для ухилення військовозобов’язаних від призову на військову службу. Вартість такої послуги складала 10 000 доларів США з людини.

"Після отримання грошових коштів від ухилянтів їх направляли до м. Одеси для проходження військово-лікарської комісії. На цьому етапі двоє пособників допомагали їм отримати висновок про непридатність до військової служби нібито за станом здоров’я", — йдеться у повідомленні правоохоронців.

Зазначається, що на підставі цих документів чоловіки були звільнені від призову та мали можливість вільно виїжджати з території України за кордон. За попередньою інформацією, тільки у вказаному районному ТЦК послугами злочинної схеми могли скористатися більше 100 чоловіків призовного віку.

За місцями проживання підозрюваних та у службових приміщеннях РТЦК та СП міста Одеси були проведені обшуки,у ході яких виявлено докази протиправної діяльності. Наразі триває слідство, встановлюються усі обставини вчинених злочинів.

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