"Залишилось два-три тижні": "непридатних" ухилянтів викриє перевірка, — Данілов (відео)

Триває перевірка ВЛК та виданих довідок про непридатність українцям. Секретар РНБО Олексій Данілов анонсував, що найближчим часом будуть відомі імена лікарів, які ставили військовозобов’язаним фейкові діагнози, та їхніх "пацієнтів".

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В Україні перевіряють військово-лікарську комісію (ВЛК) та викривають осіб, що видавали та отримували неправдиві довідки про непридатність до служби під час повномасштабної війни. Про це в ефірі телемарафону 1 вересня заявив секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Така перевірка почалася. Вона триває. За 2-3 тижні ми будемо мати остаточні результати перевірки", — сказав він.

Данілов зазначив, що були виявлені "кричущі випадки", пов’язані з неправдивою непридатністю громадян. Зокрема, неназваним людям лікарі вказували, що вони не мають однієї нирки. Водночас операцій ці "пацієнти" не переносили. Також багатьом ставили однакові діагнози.

"Все це буде підлягати перевірці в законний спосіб. Якщо людина дійсно є непридатна, їй нема чого лякатися. Спокійно буде перевірена документація, якщо ви перебували в стаціонарі, якщо ви до цього хворіли. Але якщо так сталося, що ви були здоровою людиною з 18 до 45 років, умовно кажучи, і після 24 лютого раптово почали хворіти, то треба просто подивитися, що сталося. Може, вам потрібна допомога", — пояснив секретар РНБО.

Посадовець уточнив, що відповідальність за підроблені документи чекає і на медиків, і на самих ухилянтів. З його слів, такі факти були виявлені у великій кількості й у різних регіонах.

"Якщо доводять відповідні органи, що було скоєно злочин, то всі прізвища, імена, по батькові всіх цих лікарів будуть обов’язково відомі. З прізвищами тих, хто отримав від них таку "допомогу". Цей процес вже йде. Наберімося терпіння, і побачимо результати цієї роботи", — заявив Данілов.

Коментар Олексія Данілова (про перевірку ВЛК — з 1:54)

Нагадаємо, також секретар РНБО Олексій Данілов анонсував можливі законодавчі зміни, пов’язані з мобілізацією в Україні. Це стосуватиметься громадян, які були визнані умовно придатними.

Член комітету ВР з питань нацбезпеки Федір Веніславський у коментарі Фокусу розповів, що в парламенті хочуть скасувати відстрочку для студентів. Йдеться про українців, які здобувають другу вищу освіту.