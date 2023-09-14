Дістали до найзахищенішої бази РФ: експерт пояснив, чому важливі удари по Севастополю (відео)

Російська влада захищала базу в Севастополі усім, чим могла. Однак цей захист вдалось пробити ЗСУ, при чому не один, а 17 разів.

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13 та 14 вересня у Криму в Севастополі та біля Євпаторії пролунали вибухи. Удари було завдано по місцю дислокації військових кораблів ЗС РФ та по системі ППО, яка захищала окупований півострів. Генерал-лейтенант Ігор Романенко пояснив, чому такі удари важливі і які переваги здобула Україна завдяки їм. Про це він розповів у ефірів "24 каналу".

Зі слів Романенка, військово-морська база ЗС РФ у Севастополі вважалась одним з найзахищеніших об'єктів. Між тим ЗСУ вдалось пробити цю оборону, пошкодивши відразу два кораблі.

"Це удар принциповий. Удар по військово-морській базі росіян в Севастополі. Вони запевняють, що база охороняється з повітря, з моря, і охороняється найкраще у світі. Але, попри це, вдасться здолати цю оборону", — сказав експерт.

Також важливо, які саме кораблі постраждали від удару, зазначив генерал. Підводний човен "Ростов-на-Дону" — носій крилатих ракет "Калібр". Відомо, що він також завдавав ударів по Україні, випускаючи по чотири ракети. Тепер він цього зробити не може через отримані пошкодження.

Десантний корабель "Мінськ" призначений для висадки десанту — і ця небезпека досі існувала на чорноморському узбережжі України. Між тим тепер корабель повністю знищений і висадити десант не зможе. Романенко пояснив: "Ворог не залишав надії на проведення такої операції, а зараз засобів для її проведення стає все менше й менше".

Вибухи в Криму: деталі

Зазначимо, в ніч на 13 вересня дрони та ракети атакували морську базу РФ в Севастополі. В результаті почалась пожежа на судноремонтному заводі, також повідомлялось про пошкодження двох кораблів — підводного та десантного.

Пізніше українські експерти проаналізували удар і дійшли висновку, що подібного випадку не знала історія сучасних воєн. Зокрема, наголосили, що вперше вдалось вразити підводний човен, застосувавши для цього крилаті ракети.

Українські сили спротиву отримали світлини десантного корабля "Мінськ", який під час обстрілу перебував у сухому доці. При цьому зробили висновок, що його вже не відновлять — його повністю знищено.

На онлайн-карті військових об'єктів в Криму видно насиченість місцевості в та навколо Севастополя об'єктами ЧФ РФ та ППО. Також видно, що по "неприступній фортеці" вже поцілили близько 17 разів.

Карта військових об'єктів біля Севастополя в Криму Фото: Радіо Свобода

В ніч на 14 вересня відбувся ще один приліт. Цього разу — під Євпаторією вдалось поцілити по системі ППО ЗС РФ. Припускають, що ідеться про С-400, яка захищала небо над Кримом.

Нагадуємо, військовий експерт пояснив, чого очікувати на Бахмутському відтинку фронту на сході. З його слів, РФ триматиметься за місто до останнього, бо "поклала" там надто багато солдатів. Тим часом на окупованих територіях відбуваються фейкові вибори до органів окупаційної влади. "Вибори" супроводжуються візитами дронів СБУ, які підривають дільниці.