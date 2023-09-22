Не тільки співробітники ТЦК: хто може вручати повістки в Україні

За словами представниці військкомату Аліни Кривошеї, повістку може вручити не тільки посадова особа, а й органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ, організацій, зокрема навчальних закладів.

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Наразі в Україні триває здійснення загальної мобілізації, у межах якої можуть бути призвані чоловіки віком від 18 до 60 років. Видавати повістки можуть не тільки представники ТЦК і СП. Про це повідомила речниця Черкаського ТЦК і СП Аліна Кривошея в коментарі виданню "Суспільне".

Хто може вручати повістки

Як стверджує спікер, повістку можуть вручити не тільки офіційні представники військкоматів, а й представники місцевих органів самоврядування, а також керівники компаній, установ і організацій, включно з навчальними закладами.

Вона наголосила, що оскільки закон не встановлює чіткого місця, де представники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають вручати повістки, їх можна видавати як за місцем проживання, так і на вулиці чи на робочому місці.

Як вручатимуть повістки з 1 вересня

Військовозобов'язані можуть отримати три види повісток:

для уточнення даних;

на проходження ВЛК;

мобілізаційний припис.

Аліна Кривошея пояснила, що в разі вручення повістки за місцем проживання військовозобов'язаний має з'явитися для уточнення військово-облікових даних.

"Це для людей, які з тих чи інших причин не з'явилися до територіальних центрів комплектування, щоб уточнити дані, — можливо, змінився сімейний стан, кількість дітей, місце проживання. Також це стосується внутрішньо переміщених осіб".

У разі вручення повістки на вулиці або поза місцем проживання військовозобов'язаний повинен буде пройти медичний огляд на військово-лікарській комісії (ВЛК), де буде визначено ступінь його придатності до військової служби.

"Це випадок, коли викликають для проходження медкомісії, — для того, щоб визначити ступінь придатності до військової служби", — пояснила представниця ТЦК.

Мобілізаційне розпорядження як третій вид повісток видається після успішного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) у разі визнання військовозобов'язаного придатним до військової служби.

"Мобілізаційне розпорядження видається тоді, коли є потреба в людині з її військово-обліковою спеціальністю, яку вона здобула раніше на строковій службі або контрактній. Під час вручення враховують визначення військово-лікарської комісії. Для тих, у кого немає військово-облікової спеціальності, їх направляють для підготовки".

Раніше Фокус писав, що в Україні можуть внести зміни до законодавства, щоб розширити коло осіб, які підлягають мобілізації. Зокрема, йдеться про студентів, аспірантів, держслужбовців, педагогів і засуджених за тяжкі злочини осіб.

Нагадаємо, у Верховній Раді обговорюють способи поповнити лави ЗСУ, зокрема йдеться про те, щоб скасувати відстрочку для мобілізації для тих, хто вдруге здобуває вищу освіту.

Також Фокус розповідав, які повноваження мають ВЛК, як оскаржити їхні рішення та чи відповідатимуть лікарі ВЛК, винні в ухваленні неправильних рішень про придатність.