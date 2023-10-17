Сурков написав статтю про "обмін" війни з Україною на війну з Китаєм: її перевіряє поліція

Перевірку публікації про майбутнє зближення США, Європи та Росії ініціювали через заяву якогось громадянина, який звернувся до московського УВС.

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Поліція Москви проводить дослідчу перевірку публікації колишнього помічника голови Кремля Владислава Суркова. З'ясовується, чи дотримувався Сурков норм російського законодавства. Про це пише "Медуза".

Перевірку ініціювали через заяву якогось громадянина, який звернувся до московського УВС. Не називається й те, що могло обурити заявника.

У статті колишнього кремлівського "купловода" під назвою "Народження Півночі", яку у вересні 2023 року опублікувало видання "Актуальні коментарі", йшлося про майбутнє зближення США, Європи та Росії.

На думку екскремлівського "ляльковода", згадані країни в майбутньому сформують соціокультурний простір — "триєдиний північний геополітичний кластер".

У російських ЗМІ зазначили, що суть статті Суркова зводиться не інакше, як до того, що російська еліта була б не проти обміняти війну з Україною на війну з Китаєм.

За словами політичного коментатора Юрія Федорова, Кремль хотів би домовиться із Заходом щодо війни в Україні для спільного протистояння Китаю. За публікацією Суркова можуть стояти певні групи в керівництві РФ, які втомилися від війни й шукають контактів із Заходом.

Владислав Сурков

Владислав Сурков

Зазначимо, що з 1999 по 2011 рр.. Владислав Сурков працював в адміністрації президента РФ. Згодом він перебував на посаді віцепрем'єра уряду. У 2013 році в адміністрації президента РФ він керував управлінням зі співробітництва з СНД, зокрема й "Л/ДНР". З 2020 року Сурков не обіймає офіційних держпосад, як причини називали й "зміну курсу на українському напрямку".

Нагадаємо, що Путін і Орбан зустрілися на форумі в Китаї. За даними агентства Reuters, президент РФ Володимир Путін заявив, що розглядає Угорщину як ключового противника вступу України до Євросоюзу.

Також повідомлялося, що ЗМІ відстежили маршрут постачання озброєнь із КНДР до РФ.