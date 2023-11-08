Врятувати легіонерів: як в Україні вирішили проблему з меддопомогою іноземним бійцям

Одна з проблем, з якою зіткнулися легіонери, — незнання мови, через що складно надавати медичну допомогу. Наприклад, важко проводити знеболювання, бо бійцю важко описати інтенсивність болю та її локалізацію.

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На початку повномасштабного вторгнення Росії іноземні бійці, які воювали на боці України, зіткнулися з проблемами медичного обслуговування в разі поранення на полі бою. Але ситуація поступово виправилася після того, як закордонні фонди організували медичну підтримку легіонерам. Про діяльність цих організацій розповіли 7 листопада оглядачі Defence One.

Для деяких іноземців, які поспішили в Україну в перші дні війни, питання про те, що може статися, якщо вони будуть поранені в бою, вирішувалося пізніше. За словами колишнього військовослужбовця США Девіда Брамлетта, який очолив невелику групу легіонерів в Україні, були ситуації, коли його бійці не знали навіть де розташований пункт стабілізації.

Пізніше ситуація змінилася, і тепер Брамлетт працює в одному з кількох фондів, які допомагають евакуювати поранених солдатів Інтернаціонального легіону на лікування за межі України.

"Відтоді як ми почали займатися евакуацією поранених, ми помітили, що в кожному підрозділі служать іноземці, — каже Брамлетт, який працює у фонді R.T. Weatherman Foundation. Weatherman Foundation.

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Одна з проблем, з якими зіткнулися легіонери — мовний бар'єр. Багато бійців не знають ні української, ні російської мови, що ускладнює надання медичної допомоги. Брамлетт зізнався, що без знання мови дуже важко, наприклад, проводити якісне знеболення. Звісно можна використовувати онлайн-сервіси для перекладу, але описати інтенсивність і локалізацію болю стає складним завданням.

Проте, зазначили автори матеріалу, активна участь приватних фондів підкреслює, що уряди США і дружніх країн залишаються відносно байдужими в питаннях медичної підтримки українських військових, навіть якщо вони надають тактичну підготовку і зброю на мільярди доларів.

Раніше повідомлялося, що ветеран російсько-української війни Олег Симороз розповів про неякісні турнікети, які регулярно отримують бійці ЗСУ. За його словами, користуватися такими засобами неможливо, оскільки це призводить до смерті бійця.