У війні перемагає технологічний аспект, а не людський ресурс, — командування (відео)

За словами представника Сухопутних військ Івана Тимочка, інтелект українських воїнів значно вищий, ніж у противника. Це допомагає ЗСУ триматися на плаву.

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Здобути перемогу в сучасній війні можна не тільки використовуючи людський ресурс. Є інші чинники, які впливають на результат протистояння. Про це заявив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко в ефірі телеканалу "Ми — Україна" 22 листопада.

За його словами, виграти у війні можна за допомогою технологічного аспекту і Україна активно цим користується. У противника ж навпаки — методика значно відрізняється.

"Людський (ресурс, — ред.) важливий, але в плані, що люди — найцінніший ресурс для України, тоді як для росіян це просто витратний матеріал. Навіть у настановах Радянського Союзу було, що солдати до капітанів в армії вважалися витратним матеріалом. У них в установках було зберегти техніку, але ніяк не людей. Цей принцип вони зберегли до сьогодні", — розповідає Іван Тимочко.

Окремо голова Ради резервістів Сухопутних військ наголосив, що Україні допоможе втриматися на плаву найближчим часом саме технологічний аспект. У цьому плані в нас є перевага, тому що інтелект українських воїнів і просто громадян у рази вищий, ніж у росіян.

Якщо брати на полi бою, продовжує Іван Тимочко, то там без сліз не глянеш, навіть незважаючи на їхню переважну кількість.

"Так, там теж є люди добре навчені та підготовлені, проте це не основна маса, що б не говорили. Основна маса, яку вони женуть у перших рядах, це просто "м'ясо", яке не шкода", — підсумував представник Сухопутних військ.

Нагадаємо, 17 листопада президент РФ Володимир Путін заявив, що, на його думку, проголошувати винятковість будь-кого неприпустимо, і порівняв такий підхід із поділом людей "на перший і другий сорт, як м'ясо".