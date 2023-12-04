ЗС РФ використовують безпілотну наземну машину для евакуації поранених (відео)

Експерти зазначили, що машина оснащена станцією РЕБ "Волнорез". Основне її завдання — нейтралізація загрози, що виходить від безпілотних літальних апаратів.

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Російські війська постійно розробляють і випробовують імпровізовані конструкції, ґрунтуючись на колишньому досвіді ведення бойових дій в Україні. Так, 3 грудня в соцмережах з'явилося відео, де окупанти на Авдіївському напрямку застосовують безпілотний наземний автомобіль UGV для вирішення логістичних завдань та евакуації поранених.

Автори публікації пишуть, що на кадрах зображено роботу "гусеничного візка з дистанційним керуванням для доставлення вантажів і евакуації поранених", який є в розпорядженні 87-го стрілецького полку ЗС РФ.

Оглядачі видання Zona Militar у зв'язку з цим пишуть, що російський UGV являє собою гусеничний наземний робот із подвійною ланцюговою системою, розташованою з боків, який маневрує ґрунтовою поверхнею. У центральному місці розташовані "носилки", де перебуває поранений солдат.

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Також на кадрах видно, як безпілотний автомобіль використовується для транспортування матеріально-технічних засобів, працюючи у зв'язці з безпілотниками і системами спостереження. Імовірно, вони доповнюють наземну відеосистему безпілотника від першої особи.

"Наразі це одинична ініціатива, але досвід, отриманий із цим UGV, може відкрити двері для розробки нових моделей із поліпшеними можливостями та характеристиками", — пишуть експерти.

Зі свого боку оглядачі іншого військового видання Bulgarian Military зазначають, що на кадрах помітили станцію РЕБ "Волнорез", яка зовні має вигляд завдяки випуклій формі як капелюх. Основне її завдання — нейтралізація загрози, що виходить від безпілотних літальних апаратів.

Як стверджують російські джерела, система працює в діапазоні частот від 900 до 2000 МГц, пригнічуючи сигнали дронів на відстані, що перевищує 600 метрів. Такі показники свідчать про те, що "Волнорез" забезпечує всебічний захист, оскільки система працює на 360°.

Нагадаємо, Міноборони України ввело в експлуатацію ЗСУ нові зразки українських комплексів радіоелектронної боротьби для протидії БПЛА противника. Повідомляється, що нові розробки можуть застосовуватися для боротьби з усіма різновидами ворожих безпілотних систем.