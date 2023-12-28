В Україні загинув "Тулунський маніяк", який 30 років ґвалтував жінок у РФ, — ЗМІ

Російський ґвалтівник і вбивця провоював в Україні три тижні, повідомили росЗМІ. Засуджений мав провести в колонії 24 роки, натомість став найманцем приватної військової компанії.

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Під час бойових дій в Україні загинув Павло Шувалов, якого у РФ називають "Тулунський маніяк" через його злочини — серійні убивства та зґвалтування. У квітні 2023 року росіянин уклав контракт з приватною військовою компанією (ПВК) і пішов воювати. Провоювавши три тижні, загинув, при чому російські командири досі не забрали його тіло з поля бою. Про те, як склалась доля росіянина-насильника, розповіли у пропагандистському росЗМІ Lenta.ru.

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Журналісти росЗМІ отримали інформацію від невказаних джерел з російських силових органів. Силовики пояснили, що "тулунський маніяк" погодився укласти контракт з ПВК у квітні 2023 року. Назва ПВК не вказується.

Кілька днів тривала підготовка у навчальному таборі і вже 6 травня росіянин опинився на фронті у Луганській області України. Провоював Шувалов всього лиш 23 днів — загинув 29 травня, написали у росЗМІ. Його тіло вже восьмий місяць лежить десь на Луганщині — інформацію підтвердили три особи, з якими спілкувались журналісти.

Павло Шувалов, або "Тулунський маніяк" — 55-річний росіянин, якого у 2021 році засудили на 24 роки колонії, розповіли на порталі The Insider. Чоловіка визнали винним у двох убивствах та 27 зґвалтуваннях. Злочини скоював 28 років — з 1991 по 2019 рік. Місцевість, де він діяв — село Тулун в Іркутській області РФ за 4 тис. км від України.

"Тулунський маніяк" Павло Шувалов, який загинув в Україні Фото: lenta.ru Село Тулун в Іркутській області РФ, де діяв маніяк Шувалов Фото: Google Maps

Мобілізація в РФ — деталі

Зазначимо, влітку 2022 року російська влада дозволила набирати в армію засуджених. Перші кроки у даному напрямку мобілізації зробив нині покійний власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Зокрема, він зробив "тур" по колоніях РФ і набрав там до 50 тис. зеків. В обмін на участь у війні в Україні Пригожин пообіцяв звільнення з колонії та помилування з рук президента Володимира Путіна.

Після Пригожина у РФ почали створювати інші приватні компанії, а також підрозділи ЗС РФ, у які набирали колишніх зеків. Провоювавши пів року, деякі з них демобілізувались і Путін дійсно зняв з них судимість. РосЗМІ почали публікувати статті, в яких розповідають про помилуваних Путіним злочинців. Серед них — убивці, ґвалтівники, і є навіть канібали.

Нагадуємо, 17 грудня президент Путін заявив, що і далі воюватиме в Україні, при цьому йому не доведеться оголошувати мобілізацію — вистачає добровольців. Тим часом в Україні підрахували кількість добровольців-зеків, які загинули під час окупації Бахмуту. За деякими оцінками, у "м'ясних штурмах" загинуло близько 20 тис. колишніх ув'язнених з РФ. 28 грудня ЗМІ розповіли про продовження атак ЗС РФ на східному фронті: росіяни ідуть в атаку, втрачають живу силу, але потім повторюють спроби знов і знов.