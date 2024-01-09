Україна на другому місці за кількістю постраждалих цивільних від вибухівки у 2023 році, – дослідження

Британська благодійна організація Action on Armed Violence (AOAV) зафіксувала збільшення на 122% кількості жертв серед цивільного населення, спричинених вибухівкою у 2023 році.

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Внаслідок дії різних вибухових пристроїв у 2023 році 8 351 цивільний постраждав через війну Росії проти України. Про це свідчать дані досліджень лондонської благодійної організації AOAV, повідомляє ВВС.

Ці показники на другому місці у списку. AOAV стверджує, що Ізраїль "був найшкідливішим державним суб'єктом у 2023 році", здійснивши понад 1000 атак. Це могло спровокувати до 12 950 жертв серед цивільного населення — загиблих і поранених. Фахівці зафіксували 920 інцидентів застосування вибухової зброї в Газі, внаслідок яких загинули 9 334 людини. Це менше, ніж за іншими оцінками.

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Британська благодійна організація "Акція проти збройного насильства" (AOAV) зафіксувала збільшення на 122% кількості жертв серед цивільного населення, спричинених вибухівкою у 2023 році. Відповідно до нового дослідження, минулого року було зафіксовано найбільшу кількість жертв серед цивільного населення, які загинули або отримали поранення від вибухівки за більш ніж десять років.

AOAV заявляє, що використання зброї повітряного базування в усьому світі зросло на 226% у 2023 році — з 519 інцидентів у 2022 році до 1 694 минулого року. Також згадуються й конфлікти у Судані, М'янмі та Сомалі.

Недержавні суб'єкти, серед яких — бойовики і заборонені групи, як йдеться у висновку, також спричинили збільшення кількості випадків використання вибухової зброї минулого року. Проте, за даними AOAV, кількість цивільних осіб, вбитих недержавними суб'єктами, зменшилася на 8%.

Міни в Україні

Тероборонівці у липні пояснили, чому ЗСУ повільно просуваються на півдні. Російські загарбники намагаються на одній ділянці ставити протитанкові та протипіхотні міни для того, щоб вплинути на роботу саперів, які внаслідок цього не можуть швидко розмінувати територію.

У листопаді у Херсонській області сапери обстежили майже 20% правобережжя. За інформацією заступниці начальника Херсонської ОВА Ольги Малярчук, тільки минулого тижня сапери знищили понад півтори тисячі вибухонебезпечних предметів. Вона зазначила, що пріоритетом обласної влади був і залишається захист місцевих жителів від російських атак. Тому було здійснено низку кроків щодо відновлення та модернізації систем централізованого оповіщення населення Херсонської області про небезпеку ракетних атак і обстрілів. Роботи проводяться коштом обласних бюджетів.

Нагадаємо, 3 січня у ВМС ЗСУ повідомили, що для розмінування Чорного та Азовського морів після завершення активних бойових дій знадобиться до 5 років. Під час роботи фахівцям доводиться бачити зразки озброєння не тільки сучасної війни, але й періоду Першої та Другої світових воєн.